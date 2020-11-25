ВТБ принял участие в новосибирском этапе Национальной премии «Бизнес-Успех»

Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса — территория жизни», организованного Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Общественной палатой РФ и Агентством стратегических инициатив при поддержке ВТБ (ПАО).

Новосибирский региональный форум «Территория бизнеса-территория жизни» проходил в онлайн-формате и собрал более 700 участников. Помимо презентации проектов конкурса, предприниматели региона смогли принять участие в целом ряде мероприятий, получить полезные знания и практические рекомендации специалистов.

Представители ВТБ совместно с приглашенными экспертами провели для бизнеса круглый стол, посвященный инструментам поддержки среднего и малого предпринимательства, финансовым и нефинасовым сервисам, актуальным трендам перехода бизнес-коммуникаций в онлайн. Участники узнали о возможностях ведения бухгалтерии в мобильном приложении Цифра (www.сifra.app), которое помогает индивидуальным предпринимателям полностью автоматизировать налоговый учет без привлечения штатного бухгалтера. Также эксперты обсудили и другие сервисы, позволяющие облегчить открытие, ведение и развитие своего дела.

— Замечательно, что сегодня на форуме, ориентированном на поддержку предпринимательства, собралось так много энергичных и активных людей. Тех, кто в любых обстоятельствах находит возможности для роста и развития. Это вызывает большое уважение. Следует отметить, каждый из представленных проектов интересен. Мы видим, что у участников есть идея, есть видение, как ее претворить в жизнь наиболее эффективно, в том числе — используя дистанционные каналы, которые сегодня как никогда актуальны. Со своей стороны, ВТБ готов предложить финансовые инструменты для реализации этих возможностей, выступить в качестве советника и партнера, — прокомментировал управляющий ВТБ в Новосибирской области, вице-президент Станислав Могильников.

Национальная премия «Бизнес-Успех» — это всероссийский конкурс для действующих предпринимателей, которые готовы заявить о своих проектах на государственном уровне. Группа ВТБ поддерживает премию «Бизнес-Успех» на протяжении девяти лет, а также последние пять лет — номинацию «Лучший интернет-проект», в рамках которой вручает специальный приз. Победителем новосибирского этапа премии в данной номинации стала Наталья Ведерникова (ООО «Дилер»), представившая на конкурс проект по продаже эргономичной мебели для детей и офисных эргономичных кресел. Победитель получил от ВТБ бессрочный сертификат на предоставление обслуживания в мобильном сервисе Цифра и год бесплатного обслуживания в банке, а также фирменную статуэтку «Золотой домкрат» от премии «Бизнес-Успех».

Фото: пресс-служба банка