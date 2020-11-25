Микрофинансовые организации предлагают запретить

Согласно пояснительной записке к законопроекту, актуальность отмены обусловлена текущим социально-экономическим положением в стране, которое вынуждает наименее социально защищенные слои населения все чаще обращаться к микрофинансированию.

Согласно данным исследования бюро кредитных историй «Эквифакс», почти 40% из действующих сейчас 7 млн микрозаймов сильно просрочены. Почти безнадежная просрочка фиксируется в основном по самым мелким займам «до зарплаты» у клиентов, впервые обратившихся в микрофинансовые организации (МФО).

Авторы законопроекта обращают внимание, что микрофинансовые организации являются общемировой практикой финансового рынка, но в России этот институт сейчас развивать невозможно. Работа МФО приводит к катастрофически быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни, несмотря на принятые ранее ограничения законодательного характера в данной сфере.

— В результате сложившихся жизненных обстоятельств, вызванных принятыми на себя непосильными для граждан финансовыми обязательствами, социально незащищенные слои населения оказываются еще в более тяжелых условиях, что может подталкивать их на совершение правонарушений с целью погашения задолженности, — отмечается в законопроекте. — Особенно остро подобные негативные социальные последствия проявляются в периоды экономических кризисов, характеризующихся снижением уровня доходов населения, замедлением темпов экономического роста и снижением экономической активности бизнеса.

К позитивным последствиям отмены федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» авторы законопроекта относят:

— исключение в практике работы кредитных организаций «ростовщичества»;

— защита малообеспеченных слоев населения от «соблазнов», рекламируемых микрофинансовыми организациями;

— косвенное влияние на уменьшение преступности.

При этом инициаторы законопроекта не исключают того, что при улучшении экономической ситуации в стране возникнет необходимость в разработке и принятии нового, более продуманного и соответствующего требованиям мировой финансовой системы закона о данном виде финансовой деятельности.

По информации Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), новосибирцы тратят ежемесячно на погашение долгов в банках и МФО в среднем около 9 тысяч рублей. При этом средний размер кредитных обязательств в нашем регионе составляет около 182 тысяч рублей. На 1 июля 2020 года, по данным пресс-службы Сибирского ГУ Банка России, в Сибирском федеральном округе были зарегистрированы 295 МФО.

Фото: pixabay.com, автор- qimono