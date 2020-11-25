Увеличена сумма беззалоговых кредитов для малого и среднего бизнеса

Получить финансирование можно на различные цели бизнеса – инвестиционные проекты или пополнение оборотного капитала. Банк выдает кредит на срок до 5 лет по ставке от 10,9% годовых. Залог предоставлять не требуется, поскольку поручительство гарантийного фонда НСО обеспечивает 50% суммы кредита.

Заемные средства предоставляются в форме кредита, кредитной линии с лимитом выдачи и кредитной линии с лимитом задолженности (на срок не более 36 месяцев). Возможна отсрочка погашения основного долга от 3 до 6 месяцев.

Кредит могут оформить юридические лица и ИП со средней годовой выручкой не более 2 млрд рублей (по данным официальной отчетности).

Оставьте заявку на кредит на сайте Банка «Левобережный» (ПАО) и с вами свяжется специалист. Задать вопросы можно в единой справочной службе по тел.: 8-800-3333-555.

Фото: пресс-служба банка