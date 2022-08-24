Дом ALMOND: приватная жизнь в центре Новосибирска

Дом ALMOND инфраструктурно и визуально интегрирован в городское пространство центра Новосибирска, но при этом частная жизнь жильцов остается приватной и безопасной.

В Доме ALMOND всего 87 квартир, а это значит, что все жители знают друг друга. Здесь сформирована однородная социальная среда.

Дом ALMOND расположен вблизи отеля DoubleTree by Hilton и театра «Глобус» — это эталонная элитная локация в центре Новосибирска. Все рядом — деловой центр, самые престижные школы города, поликлиники, театры и музеи, парки и скверы.

Покупка недвижимости в центре — вершина «квартирной карьеры» и показатель статуса владельца.

Центр — это возможность эффективно управлять своим временем, а не тратить жизнь на пробки по пути на работу или в школу. Центр — это и прогулки по уютным улицам, пешая доступность всех знаковых для города объектов, аура благополучия и престижности района.

В концепции клубного дома ALMOND — множество эстетических решений, позволяющих наполнить жизнь эмоциями и впечатлениями. Увеличенные оконные проемы и высокие потолки от 3,3 м визуально делают пространство больше, наполняя квартиру воздухом и светом.

— Фасад здания выполнен в стиле сдержанного минимализма и не перегружен лишними деталями. Для стилистики проекта характерно отсутствие излишеств, вычурности, все функционально, понятно, графично, при этом благородно и дорого. В колористике самого здания, входных групп, в отделке подъездных холлов использованы оттенки меди и натурального камня.

Здание оборудовано архитектурной подсветкой, а также хорошей шумоизоляцией фасада: системой двойного фасада с холодным и теплым остеклением. Кроме тепла, это решение гарантирует защиту от городского шума.

Подъездные холлы дома ALMOND искусно встроены в общую архитектурную концепцию дома. В цветовых решениях подъездных холлов использованы теплые, классические оттенки цвета и материалы премиального уровня. Все это вместе с простором входных групп подчеркивает класс проекта.

Лобби первого этажа разделено на функциональные зоны, где можно отдыхать, принимать гостей, работать и проводить деловые встречи и переговоры.

На первом этаже для удобства собственников застройщик также запроектировал колясочную и помещение для мытья лап собак, а во дворе дома — велосипедную парковку и пункт подкачки колес для машин.

Неотъемлемой частью дома бизнес-класса является подземный паркинг. В клубном доме ALMOND он спроектирован по индивидуальному дизайн-проекту, который включает в себя отделку, освещение и удобную навигацию.

Большое внимание в домах бизнес-класса уделяется цифровой инфраструктуре. В клубном доме ALMOND учтены все нюансы формирования этой части современного жилья.

— Здание оборудовано многоконтурной системой безопасности: видеодомофон, камеры видеонаблюдения, вход по ключ-картам.

— По всему объекту установлена система пожарной сигнализации.

— В объект интегрирована система «Умный дом».

ДОМ ALMOND — это сдержанное благородство, функциональность и комфорт в тихом центре Новосибирска.