ВТБ: продажи автокредитов в России с начала года выросли на четверть

Клиенты ВТБ в январе 2022 года заключили более 4,4 тыс. сделок на приобретение транспортных средств на сумму около 6,5 млрд рублей. Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов по традиции оказались Московский регион (1,8 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (746 млн рублей). Новичком в первой тройке стала Челябинская область (361 млн). Замкнули топ-5 регионов Республика Татарстан (328 млн) и Краснодарский край (270 млн).

Размер среднего чека по сравнению с январем 2021 года вырос на 50%, превысив 1,4 млн рублей. Топ-3 наиболее популярных марок в сравнении с концом 2021 года остался неизменным: в него вошли Lada, Kia, Hyundai. При этом список лидеров пополнился новичком – Nissan занял четвертую строчку рейтинга, сместив чуть ниже Volkswagen и исключив Skoda.

На фоне продолжающегося дефицита новых автомобилей на рынке и роста цен на них интерес клиентов смещается в сторону подержанных машин. По итогам января 2022 года ВТБ оформил свыше 800 кредитов на транспортные средства с пробегом. Объем сделок составил 986 млн рублей, на 30% превысив результат за аналогичный период предыдущего года. В то же самое время продажи кредитов на новые машины составили 5,1 млрд рублей, снизившись за год на 20%.