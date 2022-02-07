В регионе сократилось количество преступлений с использованием интернета и телефона

В прокуратуре Новосибирской области проанализированы состояние и динамика преступности в регионе за 2021 год. Как отмечает в ведомстве, в области наметилась устойчивая положительная тенденция снижения преступности на 14 %, в то время как по Сибирскому федеральному округу и России она уменьшилась не так значительно.

Снижение количества зарегистрированных преступлений отмечается как по городу Новосибирску (-16,4 %), так и по сельским районам области (-8,2 %).

На 9,9 % меньше зарегистрировано преступлений против жизни и здоровья, при этом убийств — на 8,9 %, причинение тяжкого вреда здоровью — на 19,7 %. Вместе с тем зафиксирован рост изнасилований на 8 %.

В истекшем году зарегистрировано 33,5 тысячи преступлений против собственности, что на 13 % меньше, чем в 2020 году. Преступления этой категории самые распространенные и составляют почти три четверти (72,2%) от общего количества всех преступлений.

Впервые за последние три года наблюдается снижение уровня преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

— Таких преступных деяний зарегистрировано на 19,4 % меньше, чем в предыдущем году. Однако они, по-прежнему, составляют почти треть от общего количества преступлений против собственности. Следует отметить, что несмотря на высокую сложность при установлении лиц, совершивших такие преступления, их раскрываемость выросла в полтора раза, — уточнили в областной прокуратуре.

На четверть стало меньше угонов автотранспорта, в то же время на 9,8% увеличилось количество краж автомобилей.

Количество преступных деяний, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, сократилось на 14,7 %.

На 7,2 % уменьшилось число преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения.

В 2021 году раскрываемость преступлений составила 39,8% (+3%), что ниже общероссийского и окружного уровня. При этом положительной оценки заслуживают результаты работы оперативных служб при раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан: установлены преступники по 96,6 %убийств и 99,1 % умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.