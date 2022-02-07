Рекламодателям
AliExpress RU&CIS NEW

Современное бизнес-образование: Лидер бизнеса. Период созревания

  • 07/02/2022, 16:30
новости бизнеса
В центре «Харизма» стартовал новый сезон популярных у предпринимателей Новосибирска бизнес-завтраков с интеллектуальной и практической начинкой.

Лидер, а не босс

Формат бизнес-завтрака в исполнении «Харизмы» перерос рамки тусовочно-коллегиального мероприятия. И релакс-составляющая там уравновешена образовательным компонентом. Не стал исключением и первый бизнес-завтрак года.

Весомость теме придавала личность спикера: генеральный директор исследовательской компании «Делфи» Евгения Климанова 20 лет наблюдала за лидерами бизнеса, собирала копилку лучших практик и ярких ошибок.

В изложении темы Евгения принципиально использует именно слово «лидер» (лидер проекта, лидер бизнеса), а не «руководитель» или «босс». Поскольку именно это понятие более многомерно и более стереоскопично. Лидер — это ведь не только административный статус, но и сумма личностных качеств. На личностных качествах и была сделана аналитическая пауза.

Да, сама фраза «зрелость лидера» звучит словно тема какого-то сугубо гуманитарного семинара. Но ее актуализация пришла именно из бизнеса, из сфер, не склонных к отвлеченному умствованию. Оттуда, где все наблюдаемо, исчислимо и подучетно.

— Эта тема стала актуальной, поскольку основные наработки по менеджменту были созданы в начале 20 века и были ориентированы на контроль и мотивацию людей с минимальным образованием — неполным средним или вообще начальным, — поясняет Евгения Климанова. — Сейчас когнитивный типаж сотрудника радикально изменился, эти приемы уже не работают, они стали архаичными. Их никто не отменял, но полагаться лишь на них уже нельзя.

По мнению Евгении Климановой, сейчас целевой ориентир подготовки менеджеров — универсал, человек с огромным горизонтом восприятия. Воспитание таких людей требует другого подхода. Примечательно, что зрелость в данном случае не имеет никаких демографических коннотаций. Эйджизм и рубеж поколений тут не причем.

— Важен внутренний возраст, а не паспортный, — подчеркнула Евгения Климанова. — Зрелость лидера — это понятие не возрастное, а ментальное. Зрелость лидера — это умение работать с талантливыми и сильными сотрудниками. И умение прощать им несовершенства темперамента. Зрелая личность — тот, кто умеет принимать-понимать и себя, и других. Это так называемый архетип садовника. Он знает, кому нужно солнце, а кому — тень и полив.

Ставка на «само-». Но без перегибов

Гости бизнес-завтрака, вовлеченные Евгенией в аналитический диалог, чертами зрелого лидера назвали целостность характера, уверенность, умение общаться на равных, умение принимать решения и признавать свои ошибки. Умение слышать свою команду и видеть на перспективу. Разумно развитый «родительский инстинкт». Умение отличать свою экспертность, чтобы учиться новому. И, разумеется, пассионарность и запас эмоциональной энергии.

Терпимость к личностным нюансам талантливых сотрудников Евгения Климанова назвала очень важным лидерским качествам.

— Талант и образцовый профессионал — разные понятия, — констатировала она. — Одаренный сотрудник может быть неудобным и не вписываться в архетип «правильного кадра». Есть амбициозные и талантливые люди, которыми трудно управлять. И их поступки порой странны в контексте канона. Но зрелый лидер всегда разбирается, почему человек это сделал, и не отсекает его фильтром обструкции.

По мнению Евгении Климановой, в правильно организованном проекте значительная доля «воспитательной работы» перепоручается даже не конкретной личности, а среде. Сумме факторов, образующих правильный контекст. Лидер проекта в такой правильной среде счастливо избегает изнуряющей роли «детсадовской воспитательницы».

— Я видела случаи, когда глава компании с многомиллионным оборотом большую часть времени занимается разбором конфликтов сотрудников, — вспоминает Евгения. — И, конечно, это занятие далеко от полновесно результативного лидерства. Мой идеал — среда «само-»: самомотивация, саморазвитие, самоконтроль. По большому счету талант развивается сам, под воздействием условий и начального импульса. Компании сейчас конкурируют своими средами развития: корпоративной культурой, обстановкой, психологическим климатом.

При этом Евгения Климанова особо подчеркнула, что «само-среда» не должна быть формально-показным конструктом, введенным по зову моды. Контексты ее действия должны быть, во-первых, наблюдаемыми, во-вторых, функционально-результативными. И, наконец, органично-ненасильственными. Например, самоконтроль (личный и коллегиальный, в рамках команды) действенно внедряется в теме «безлимитная мобильная связь». Да, поначалу кто-то из впечатлительных сотрудников забудется и накачает на свой смартфон сериалов на внушительную сумму. Зато наглядность этого эпикфейла даст воспитательный эффект именно в плоскости самоконтроля. А фактор ненасильственной органики нагляднее всего действует в теме саморазвития — во всем, что касается книжных клубов, киноклубов, культпоходов — всех форматов, введенных для «духовного роста» персонала. Необходимость этого саморазвития должна быть реально осмыслена сотрудниками, в противном случае результатом будет «агрессивное подчинение». Например, принудительно сидящий на просмотре «Андрея Рублева» менеджер, с мыслями о ребенке, изнывающем в детском саду, — это убийственная пробоина в теме саморазвития сотрудников. Отличный способ воспитать антилояльность и удобрить гроздья гнева.

Риски в нюансах

Самым рисковым навыком зрелого лидера Евгения Климанова признает чуткость и уважительность. Ибо эти навыки легко спутать с демонстративными ритуалами.

Слушать команду — это пожелание-идеал, — поясняет Евгения. — Но реального времени на общение «по душам» может быть очень мало. Выслушивание может получиться формальным. Человек вполне может рассмотреть равнодушие к себе за маской формального почтения. В одной и той же среде возможно и изысканное ритуальное уважение, и полное неуважение в делах, в бытовых аспектах.

Например, босс-сова, проводящий планерки в 17-18 часов — неуважение «в реале». Разделение столов на ужине после совместного тренинга — тоже все единение коту под хвост. Кулер, стоящий в переговорной (люди не могут часами попить воды, если переговорная занята боссом и его визави), — тоже неуважение. И восторг от «новой игрушки» применительно к новому сотруднику (остальная часть коллектива временно поблекла и забылась на фоне новичка) — тоже из сферы антиэффектов.

— Как вы в компании говорите о людях, которые нормально уволились? — риторически вопрошает Евгения. — Это тоже показатель того, насколько реальна в этой среде атмосфера уважения. Уволившиеся — это огромный ресурс. Что вы говорите в спину ушедшим людям — это очень показательно. И, конечно, не должно быть релятивизма и множественных стандартов. Корпоративные ценности должны быть реально исполняемыми всеми членами команды. Например, если используете «серые» схемы, то не пишите «честность» в список ценностей. Детально рассказывайте, что является смертным грехом в компании. Но их не должно быть больше трех.

По мнению Евгении, избыточное нагромождение правил, запретов и канонов всегда дает именно обратный результат — ритуализированное поведение, цинизм и работу на сугубо внешний эффект.

Евгения Климанова подчеркнула, что у зрелого руководителя должен быть арсенал решений и реакций для ситуативных моделей. Например, должна быть проработана процедура корректного непринятия «невыносимо талантливой работы». Типичность этой ситуации нарастает буквально на глазах, по ходу смены поколений: «зеты» и «зумеры» очень травматичны. Они любую критику своей работы воспринимают как процесс увольнения. И навык корректного, несентиментального отказа — обязательный в эмоциональном арсенале лидера проекта.

И, наконец, важнейшим навыком, важнейшим критерием лидерской зрелости Евгения Климанова назвала обменную открытость руководителя.

— Многие руководители не делятся с сотрудниками своей системой координат, делегируя задачи и потребности, а потом удивляются нерезультативности, — резюмирует Евгения. — Потому если хотите, чтобы сотрудник эффективно вас разгрузил, чтобы реально взял на себя часть ваших миссий, не бойтесь делиться с ним свои опытом, своими лайфхаками, наработками. Умение отдавать самую функциональную долю своего опыта — это качество полновесно зрелого лидера. Знак той зрелости, которая не в паспорте.

Фото из личных архивов Евгении Климановой

848

Рубрики : Бизнес ПроБизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансовое планирование управленческий учет управление бизнесом предпринимательство построение системы в бизнесе подбор персонала


0
0

Комментировать

пока нет комментариев
Четыре Глаза
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Генпрокуратура возбудила административное дело против «мусорного» регоператора Омской области

07/02/2022, 18:58

Таможенники остановили незаконный вывоз из Сибири более 4 тыс тонн древесины

07/02/2022, 13:41

ВТБ увеличил число розничных клиентов до 16 млн человек

03/02/2022, 14:22

Количество брокерских счетов сибиряков в 2021 году выросло в несколько раз

03/02/2022, 11:30

Актуальный разговор

интервью

Предпосылки для роста цен на стройматериалы в 2022 году сохраняются

Все материалы
Lingualeo
Лента новостей

Генпрокуратура возбудила административное дело против «мусорного» регоператора Омской области

07/02/2022, 18:58

Власти Новосибирска надеются сдать театр Афанасьева до конца 2022 года

07/02/2022, 18:18

Выбор новогоднего символа России в Новосибирске политизировали

07/02/2022, 17:32

В Новосибирске объявили режим «черного неба»

07/02/2022, 17:17
Популярное

Хроническая бессонница увеличивает риск развития болезни Альцгеймера

07/02/2022, 13:34

Практичное устройство маленькой квартиры

02/02/2022, 17:19

В ледовом городке на набережной из-за новых требований скорректировали горки

02/02/2022, 13:59

Кетогенная система питания (кето-диета): вся правда о диете с низким содержанием углеводов

31/01/2022, 18:06

Рекомендации кинологов. Что делать при встрече с бездомными собаками

27/01/2022, 17:05

Когда наступит весна в Новосибирске в 2022 году?

27/01/2022, 13:52

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

27/01/2022, 08:00
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Новосибирский вирусолог о пятой волне коронавируса и омикроне
4/02/22, 14:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Вебинар CHINASBORKA 2022 собрал лучшие практики импорта из Китая

07/02/2022, 18:17

«Метр квадратный» поможет застройщикам ускорить проведение сделок

07/02/2022, 17:09

Tele2 улучшила покрытие в 21 районе Новосибирской области

07/02/2022, 16:48

ВТБ: продажи автокредитов в России с начала года выросли на четверть

07/02/2022, 14:28

ВТБ Онлайн вошел в число лидеров рейтинга UsabilityLab

07/02/2022, 11:55

Как Вы оцениваете дизайн проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» в стиле конструктивизма?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Интернет-магазин Алёнка
Allsoft

Экономика

новости Новосибирска

Чаще всего зарплату во время пандемии в Новосибирске задерживали строителям

В залоге у налоговых органов региона находится имущество около 60 налогоплательщиков

Новосибирская компания создает кластер на юге России

Андрей Травников: А кто из местных подрядчиков заявлялся на концессии? Какие претензии?

Эффект от повышений ключевой ставки в 2021 году скоро почувствуем

Финансы

новосибирские новости

В регионе сократилось количество преступлений с использованием интернета и телефона

Мошенники обманули банк в Новосибирске на 190 млн рублей

Средний платеж по ипотеке за два года в Новосибирске вырос на 38% — до 40 тыс рублей в месяц

«Арифметика» запускает сервис в формате целевых займов

Пенсионные накопления россиян предлагают направить на покупку жилья

Политика

новости Новосибирска

Во фракции ЛДПР в Заксобрании рокировка

Строительное министерство в правительстве Новосибирской области переформатируют

Фракция КПРФ в горсовете Новосибирска может сократиться на одного депутата

14 февраля горсовет заслушает отчет мэра Новосибирска

Антитарифная петиция может привести к созданию новой фракции в горсовете Новосибирска

Недвижимость

новости Новосибирска

Новосибирскую недвижимость с апартаментами тоже могут проверить

Чаще всего зарплату во время пандемии в Новосибирске задерживали строителям

Андрей Травников: А кто из местных подрядчиков заявлялся на концессии? Какие претензии?

Цены по 4 концессионным поликлиникам снова могут пересмотреть

Новостройки Новосибирска. Суперпредложение в центре города

Технологии

новости Новосибирска

Новосибирских инноваторов пригласили в московский кластер

Стартап Optiplane увеличил объем продаж беспилотников

Объединение институтов СО РАН с НГУ в рамках создания суперкомпьютера не приведет к сокращениям

В индустрии мобильной связи уже ведутся дискуссии о сетях 6G

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Телекоммуникации

новости бизнеса

МегаФон развернул частную беспроводную сеть на Эльгинском месторождении

МТС ускорила домашний интернет для инноваторов

Хакеры мешают новосибирцам дозваниваться до врачей, полиции и пожарных

МегаФон подготовил сеть к запуску 5G в Новосибирске

Вдвое больше новосибирцев провели зимние каникулы в теплых странах

Агропром

новости Новосибирска

Новосибирская компания создает кластер на юге России

В сельхозорганизациях области на 30% выросло поголовье свиней

Тепличный комбинат «Новосибирский» будет выращивать только цветы

Новосибирская инновационная компания собрала первый урожай клубники

Выручка «Новосибирскхлебопродукта» за 2021 год выросла более чем на треть

Транспорт

новости Новосибирска

Подрядчиков оштрафовали на 104 млн рублей за некачественный ремонт и строительство дорог

Муниципальный перевозчик хочет потеснить на городских маршрутах коммерсантов

Спрос на автозапчасти в Новосибирске вырос на 40%

За 2021 год камеры, установленные на дорогах области, собрали более 1,3 млрд рублей штрафов

В низком качестве ремонта дорог во многом виноваты проектировщики

Медицина

новости новосибирска

В Новосибирской области за сутки зарегистрировано более 3000 новых случаев коронавируса

В Новосибирске на 40% выросло количество пунктов, где можно сдать медицинские анализы

Жить с диагнозом можно и нужно

Нарушения в торгах на 347 млн рублей по нацпроекту «Здравоохранение» выявлены в Новосибирске

В Новосибирской области планируют ввести новые ограничения

Авто

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Упадут ли цены на авто?

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

Туризм

новости Новосибирска

Новосибирских экскурсоводов в 2022 году ждет аттестация, а в самой отрасли туризма пройдут маркетинговые исследования

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Горнолыжный курорт «Юрманка» планируют запустить к следующему зимнему сезону

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Общество

новости Сибири

Генпрокуратура возбудила административное дело против «мусорного» регоператора Омской области

Власти Новосибирска надеются сдать театр Афанасьева до конца 2022 года

Выбор новогоднего символа России в Новосибирске политизировали

В Новосибирске объявили режим «черного неба»

В регионе сократилось количество преступлений с использованием интернета и телефона

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска