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ВТБ: продажи ипотеки в России в 2023 году могут превысить 5 трлн рублей

  • 14/02/2023, 15:32
По прогнозам ВТБ, в этом году российские заемщики могут оформить жилищные кредиты более чем на 5 трлн рублей, что будет выше результатов за 2022 год.

новости бизнесаНа фоне ограничений субсидированных программ застройщиков может произойти снижение доли новостроек в выдачах, при этом как минимум на четверть вырастет спрос на частное строительство. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Развитие рынка в 2023 году будет определяться несколькими факторами, среди которых – продление ипотечных госпрограмм. Свою роль здесь сыграет и индексация материнского капитала (с 1 февраля 2023 г. он вырос почти на 12% – до 587 тыс. руб. за первого ребенка и 775,6 тыс. – за второго).  ВТБ также ждет предложений Правительства по ипотеке для молодежи и готов их с интересом рассматривать.

При этом основной спрос будет сосредоточен в сегменте вторичного жилья, на который придется 60-65% всех ипотечных сделок. Его развитие будет зависеть от ценовых параметров по рыночным программам. На последнем заседании регулятор оставил без изменений уровень ключевой ставки, что с большой долей вероятности сохранит стоимость ипотеки для потребителя в ближайшее время.

Свое влияние на спрос на первичном рынке окажет позиция ЦБ РФ по субсидированным программам от застройщиков.

«По итогам 2022 года российские банки показали второй результат продаж ипотеки в своей истории, предоставив более 4,8 трлн рублей. В этом году выдачи могут вырасти и превысить 5 трлн. Одним из факторов развития ситуации на рынке станет решение вопроса по субсидированным программам от застройщиков. В любом случае ипотека традиционно станет драйвером всего российского розничного кредитования, портфель которого в этом году может превысить исторические 30 трлн рублей (с учетом секьюритизации). Основной интерес заемщиков будет фокусироваться в сегменте вторичной недвижимости – по нашей оценке, на готовые объекты будет приходиться примерно 6 из 10 кредитов. Ограничения «околонулевой» ипотеки повлекут за собой корректировку доли новостроек в структуре продаж, но мы рассчитываем на сбалансированное решение этого вопроса», — заявил Анатолий Печатников.

Он добавил, что в 2023 году на фоне дальнейшего роста интереса россиян к частным домам продолжит увеличиваться объем выдач ипотеки на индивидуальное жилищное строительство.

«Мы фиксируем поступательный рост спроса клиентов на загородную недвижимость последние несколько лет. В 2022 году ВТБ оформил в этом сегменте около 9 тысяч кредитов, объем продаж составил более 46 млрд рублей — в 1,5 раза выше, чем в 2021 году. В 2023 году при благоприятной макроэкономической ситуации мы ожидаем дальнейшего роста за счет возможности оформить кредит по госпрограммам. По нашим прогнозам, в целом по рынку выдачи могут увеличится на 25-50%, хотя его объем по-прежнему будет относительно невелик – 170-200 млрд рублей», – отметил Анатолий Печатников.

Фото: freepik.com

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Регионы: Сибирь

Теги : ипотека ВТБ


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