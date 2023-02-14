На курорте «Манжерок» клиенты Сбера теперь могут оплачивать услуги через сервис с использованием биометрической технологии

«Манжерок» — один из первых курортов, внедряющих оплату с помощью биометрических данных. Первый терминал уже установлен в зоне приема гостей.

На очереди внедрение биометрической технологии для покупки экскурсионного билета. По мнению разработчиков, технология биометрической оплаты должна сократить время в очереди, а также повысить безопасность.

«На курорте «Манжерок» мы активно внедряем технологии искусственного интеллекта — теперь нашим посетителям, клиентам Сбербанка, доступна оплата услуг с применением технологий лицевой биометрии. Таким образом мы повышаем уровень безопасности и, конечно же, повышаем уровень комфорта наших гостей. В ближайшей перспективе планируется размещение терминалов оплаты в зоне проката оборудования, а также у входа на гондольный подъемник для оплаты экскурсионных ски-пассов», — отметил генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир ЩЕРБИНИН.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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