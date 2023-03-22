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ВТБ продолжает турнир для data science-специалистов с призовым фондом в 2 млн рублей

  • 22/03/2023, 12:25
Продолжается ежегодное соревнование ВТБ по машинному обучению Data Fusion Contest 2023 с призовым фондом в 2 млн рублей.

новости бизнесаУчастники могут попробовать себя в новой области — Adversarial ML. Сибиряки могут присоединиться к турниру, заполнив заявку до 2 апреля.

Первый турнир соревнования уже завершился: объявлены победители первой фазы в задачах «Атака» и «Защита». Решения победителей пришли из Кирова, Липецка, Москвы, Тбилиси и Казани. В призовом фонде осталось еще 1,4 млн рублей.

В 2023 году соревнование посвящено теме состязательного машинного обучения и проводится в новом турнирном формате как серия из двух тесно связанных друг с другом задач — «Атака» и «Защита». В рамках задачи «Атака» необходимо построить алгоритм, способный наиболее эффективно искажать предсказания модели машинного обучения. Задача «Защита» предполагает построение наиболее устойчивых алгоритмов с наилучшим качеством. Участвовать можно в любой из задач либо в обеих сразу.

«Чтобы приблизить новую развивающуюся область к практике, соревнование проводится на реальной практической задаче из банковской области — предсказание дефолта по кредиту. Данные для соревнования были тщательно анонимизированы и деидентифицированы», — рассказал руководитель департамента анализа данных и моделирования банка ВТБ Максим Коновалихин.

Помимо двух соревновательных задач открыта специальная номинация за лучшие публичные решения — Companion. Победителей в ней определит жюри, принимая во внимание реакции и поддержку материалов самими участниками соревнования.

Пройти регистрацию на соревнование можно по ссылке. Более подробная информация о Data Fusion Contest 2023 доступна на сайте соревнования.

В 2022 году в соревновании приняли участие более 1 тыс. человек, среди которых — талантливые школьники, студенты ведущих российских вузов и уже состоявшиеся специалисты в сфере dsata science. По трем задачам соревнования было представлено более 6 тыс. решений.

Фото с сайта data-fusion.ru

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : технологии ВТБ


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