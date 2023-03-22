Банковские гарантии «поймали волну»

Спрос растет за счет новых категорий клиентов

Рост ставок в начале 2022 года, а также санкции, которые были введены в отношении российских банков, не сказались на таком финансовом инструменте, как банковские гарантии. Об этом участники банковского рынка Новосибирской области рассказали в ходе заочного круглого стола на тему: «Банковские гарантии», организованного Infopro54.

— В 2022 году банковская гарантия однозначно была одним из самых востребованных продуктов для бизнеса, — констатирует Светлана Подрядова, руководитель Абсолют Банка в Новосибирске. — За год объем выпущенных гарантий у нас увеличился в разы, прирост составил более 300%. Мы это связываем с отсроченным спросом по гарантиям в 1 полугодии 2022 года, так как основные объемы выдач пришлись на 2 полугодие 2022 года по понятным объективным причинам.

В первые месяцы 2023 года тренд на прирост спроса на гарантии в Абсолют Банке сохраняется. Только в феврале-марте объем выпуска гарантий в банке вырос более чем на 50%.

Руководитель дополнительного офиса «Новосибирский» банка Урал ФД Александр Машков объясняет сохранение спроса на банковские гарантии тем, что они достаточно просты в получении для клиента и наименее рискованны для банка.

— Кроме того, за счет предоставления банковских гарантий банки компенсируют прибыль, недополученную в связи со снижением активности в кредитовании, — говорит банкир. — В настоящее время появляется много новых клиентов категории микро, в том числе те, которые только начинают свой бизнес.

Сфера применения расширяется

Заместитель генерального директора Банка «Левобережный» Елена Севостьянова поясняет, что наибольшей востребованностью пользуются банковские гарантии в рамках госзакупок по 44-ФЗ/223-ФЗ. Также, по ее словам, относительно прошлого года вырос спрос на коммерческие гарантии на исполнение контрактов между юридическими лицами.

— Около 90% выдаваемых на сегодняшний день банковских гарантий связаны с госзакупками в рамках закона 44-ФЗ. Расходы государства на закупки товаров и услуг ежегодно увеличиваются. Так, в первом квартале 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом 2022, увеличение произошло более чем в 2 раза. — Постоянные исполнители заключенных контрактов часто принимают участие в нескольких закупках одновременно либо исполняют одновременно несколько контрактов, — соглашается управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева. — Использование такого финансового инструмента, как банковская гарантия, позволяет не извлекать денежные средства из оборотов клиентов, не замораживать средства на депозитах, не оформлять и не использовать кредитные денежные средства. По всем этим причинам банковская гарантия становится все более популярным и востребованным финансовым инструментом, в том числе и для новых игроков данного рынка. При этом закупки в новых категориях товаров, работ и услуг появляются достаточно редко, что соответственно не способствует быстрому росту клиентов новых категорий.

Александр Машков добавляет, что банковские гарантии в сфере госконтрактов привлекательны для банков, поскольку позволяют получить из открытых источников информацию об опыте и качестве участников торгов, а также о своевременности исполнения ими своих обязательств.

Светлана Подрядова поясняет, что Абсолют Банк специализируется на всех видах банковских гарантий, в том числе на судебных.

— При этом, как и в прошлые годы, Абсолют по-прежнему входит в ТОП-3 банков по выпуску гарантий в рамках ФЗ-223 и ФЗ-44. Абсолют Банк всегда очень нестандартно, гибко подходит к клиентам и их потребностям, в том числе и по гарантиям, при этом отмечу, что индивидуальный подход не сказывается на скорости принятия решений и выдачи гарантий клиентам, — комментирует собеседник редакции. — В перспективе прогнозируем, что доля гарантий по госконтрактам будет увеличиваться — до 65-70% и выше. Основная причина: госзаказ выходит на первый план в условиях контрсанкционной экономики. На втором месте по популярности в Абсолют Банке — гарантии по коммерческим контрактам.

В списке названных коллегами контрактов, под которые бизнес берет банковские гарантии, Елена Севостьянова называет контракты, которые заключаются в рамках 615-ПП (проведение капремонта).

Банк «Акцепт», в свою очередь, в этом году предоставил банковскую гарантию МУП «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») в рамках реализации блока задач ESG- повестки.

Член штаба ОНФ Новосибирской области, руководитель комитета по строительству Новосибирского областного отделения «Опоры России», директор по развитию ООО «Империал Групп» Виктор Остахов объясняет интерес бизнеса к банковским гарантиям тем, что без их предъявления сегодня невозможно заключать контракты на выполнение и гарантийных обязательств госзаказов.

— Сейчас возможно два участия работы по госзаказу: полностью за счет собственных средств и за счет получения аванса от заказчика, на размер которого берется банковская гарантия. С собственными средствами у большинства предпринимателей сегодня не очень хорошая ситуация, авансы в Новосибирской области госзаказчики предоставлять очень не любят, поэтому растет спрос на гарантии. Для сравнения, в Омске авансируется 50-70% госзаказов, в Чечне — бывает 70%, — говорит он. — Кроме того, сегодня все больше коммерческих заказчиков также требуют по своим контрактам банковские гарантии. Без этого договор подписать чаще всего невозможно.

Цена вопроса

Опрошенные редакцией банкиры отметили, что санкции не повлияли на стоимость и условия предоставления банковских гарантий. Александр Машков поясняет, что комиссия на гарантии не выросла, поскольку этот рынок высококонкурентен. Он напоминает, что, согласно данным Минфина, банковские гарантии сегодня вправе предоставлять 197 российских банков. При этом банкир подчеркивает, что условия выдачи гарантий изменились незначительно. В основном эти изменения связаны с новыми ограничениями в отношении регионов регистрации принципалов, а также опыта исполнения госконтрактов.

— Существующие рыночные условия позволяют не менять размер комиссий за предоставление банковских гарантий и оставлять их на уровне комфортных для клиентов, а в индивидуальных случаях в Уралсибе возможно даже снижение размера комиссии по сравнению с рынком банковских гарантий, — говорит Наталья Голубева.

Елена Севостьянова также поясняет, что на рынке гарантий по госконтрактам наблюдается тенденция снижения стоимости их предоставления. Светлана Подрядова добавляет, что в банковских гарантиях отнюдь не цена является решающим фактором. Главное — это скорость и простота оформления, возможность получить гарантию на нужную сумму точно в срок с наименьшими затратами для клиента.

— У нас в банке есть различные варианты сервисов (онлайн и офлайн) оформления и выдачи продуктов, всё зависит от пожеланий клиента и требований их заказчиков в своих документациях.

Если говорить о наших преимуществах, то это наши цифровые сервисы, которые делают процесс выпуска гарантии очень быстрым и простым. Все проходит онлайн, время одобрения заявки – от 1 часа, сам выпуск гарантии — от 3 часов. Лимит устанавливается по минимальному пакету документов. Наши клиенты ценят предсказуемость: они всегда знают, на какую сумму могут оформить гарантию и получают ее максимально оперативно, — комментирует Подрядова. — Мы не боимся работы с нестандартными заявками. Таких кейсов, требующих индивидуального рассмотрения, у нас более 50%. При этом по 94% таких заявок мы отвечаем в срок всего до 30 минут. Причем без скидок на разницу между часовыми поясами с Москвой. Важно, что у нас нет минимальных и максимальных сумм по этому продукту. Мы можем выпустить гарантию даже на 100 рублей, если это необходимо клиенту, максимальной суммой не ограничены, поскольку это зависит от многих факторов в рамках корпоративного кредитования, оформляли и гарантии на миллиарды рублей — крупным корпоративным клиентам.

Подрядова поясняет, для того, чтобы участие в госзакупках для предпринимателя было максимально успешным, он должен качественно и в срок выполнять контракты со своими контрагентами, иметь опыт исполнения контрактов, исполнять маржинальные контракты, иметь хорошие финансовые показатели и хорошую кредитную историю.

— Вот основные критерии для того, чтобы быть успешным в работе. Также клиент должен подготовиться к участию в госзакупках, для этого важно заранее провести переговоры с банком, установить необходимые лимиты по гарантиям, контрактному финансированию, факторингу, лизингу и т.д., — перечисляет эксперт. — В Абсолют Банке мы как раз предлагаем соответствующие пакетные решения, включающие в себя весь необходимый предпринимателю инструментарий. Таким образом, наш клиент при победе на аукционе может быстро предоставить заказчику гарантии, получить авансы, а также воспользоваться кредитными средствами для выполнения контракта.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари также называет банковские гарантии очень интересным инструментом для всех участников процесса.

— Банк выдает поручительство для исполнения сделки и не отвлекает кредитные ресурсы. За счет этого ставка получается дешевле, чем по кредитам. По рынку она варьируется от 1,5% до 5%, в зависимости от суммы сделки, либо в годовых, — поясняет он. — Эти финансовые инструменты гарантируют обязательства для ФТС, ФНС, а также государственных и коммерческих тендеров. При этом компании зачастую также выгоднее использовать гарантию, чем брать кредит, либо отвлекать средства из оборота. Так что рост по гарантиям ощутим от квартала к кварталу. По моим оценкам, за 2022 год в целом по России портфель гарантий банков мог составить 3-4 трлн рублей. Официальной статистики я пока не видел.

Подводные камни

Виктор Остахов, тем не менее, считает, что требования предоставления банковских гарантий сейчас ужесточились. Он напоминает, что лет 5 назад этот финансовый инструмент выдавался за достаточно символические деньги большим спектром банков.

— Сейчас получить гарантию по контракту в рамках 44-ФЗ остаётся доступно, так как банк понимает госзакачика и механизм расчетов, которые будут проведены в любом случае. По 223-ФЗ ситуация уже сложнее. Такие гарантии готовы предоставлять около 50% банков, а гарантии по коммерческим контрактам — еще меньше, — поясняет собеседник редакции. — При этом сейчас банки требуют очень большой пакет документов для анализа финансового состояния компании, очень детально изучают договоры и формулировки. При коммерческих контрактах также требуют большие залоги. На мой взгляд, сейчас малому и среднему бизнесу стало сложнее получить банковские гарантии.

Он также обращает внимание еще на один риск, который возможен даже при работе с банковской гарантией по 44-ФЗ, 223-ФЗ:

— Далеко не всегда заказчик вовремя оплачивает выполненные работы, а за банковскую гарантию приходится платить до того момента, пока подрядчику не подписали акт оплаты плюс неоднозначные сами гарантийный сроки. Нередко из-за бюрократии предприниматель от месяца до полугода переплачивает за гарантию, — говорит Виктор Остахов. — Кроме того, бывают ситуации, когда в коммерческом контракте подрядчик не может выполнить работу в установленные сроки по обоюдной причине. Заказчик в одностороннем порядке раскрывает банковскую гарантию, и банк ему выплачивает всю сумму и предъявляет иск уже к подрядчику. Многолетние доказательства, кто прав, кто виноват для компании чаще всего заканчивается банкротством. В «ОПОРЕ РОССИИ» мы рассматривали такие случаи.

Наталья Дрыгант, индивидуальный предприниматель в сфере права, секретарь общественного совета при министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области считает, что большие проблемы с банковскими гарантиями в капитальном ремонте.

— БГ, по условиям договора, должна превышать срок исполнения обязательств не на 60 дней (как в 615 ПП), а на 360 дней. Мы собирались уже в ФАС идти с этим вопросом, но министр подключился, вроде обещают переделать договор до конца месяца, но это не точно, — комментирует эксперт. — Практика на эту тему не однозначная, но логика в ней есть. Срок банковской гарантии может быть увеличен только в силу каких-то весьма объективных причин. Ну и проблема всех БГ в том, что требование об их продлении совершенно не исполнимо без подписания дополнительного соглашения о продлении срока договора и подтверждения заказчика об отсутствии претензий к производству работ.

Евгений Мироненко, учредитель группы Компаний «АБВ-Строй» также отметил ряд проблем, связанных с получением банковских гарантий во время заключения и исполнения контрактов, которые возникают у участников госзакупок.

— Высокая стоимость является одним из барьеров в получении такой гарантии, особенно когда речь идёт о банковской гарантии на исполнение гарантийных обязательств длинной в 5 лет. В таком случае обычно «ломается» вся экономика контракта. В нашей нише падения на закупочных процедурах достигают 50%, при этом компании-победители работают на минимальной рентабельности, а, получая такую гарантию, рентабельность становится отрицательной. Уверен, от этого часто страдает и само качество исполнения контракта, — поясняет Мироненко. — Другой барьер — это невозможность получить банковскую гарантию на гарантийные обязательства, когда речь идёт о гарантийном сроке более 5 лет. В таком случае организация вынуждена либо не выходить на закупку, либо замораживать значительную сумму денежных средств на срок гарантийных обязательств, что само по себе уже является абсурдом.

Он отметил, что уже неоднократно выступал с предложением решить вопросы с банковскими гарантиями за счет следующих шагов:

Создать единую форму банковской гарантии, которую не нужно каждый раз согласовывать с заказчиком.

Зашить в банковскую гарантию возможность включения обеспечений гарантийных обязательств (предусмотреть возможность добавления согласованного абзаца текста).

Увеличить срок выдачи банковских гарантий до 10 лет + 1 мес либо установить регламентированный срок гарантийных обязательств по отдельным видам работ (например, замена окон — 2 года).

Снизить стоимость банковских гарантий, выдаваемых сроком на 3 года и выше (до 2% годовых).

Эдуард Коложвари обращает внимание еще на один момент. По его словам, сейчас из-за санкций, введенных против ряда российских банков, даже крупные корпорации вынуждены обращаться к более мелким игрокам банковского рынка, так как гарантии больших банков, по ряду причин, могут не приниматься контрагентами.

— Вот такое искажение мы сейчас видим, — говорит он. — С другой стороны, сами банки сейчас тоже не всем готовы давать гарантии. Они тщательно оценивают финансовое состояние клиента, его репутацию, залоги.

Настроены на рост

Тем не менее, участники заочного круглого стола настроенным оптимистично. Наталья Голубева ожидает в 2023 году расширения клиентской базы в этом направлении и, как следствие, увеличения объема и количества выданных банковских гарантий — в связи с увеличением объема госзакупок.

— Совсем недавно в банке был внедрен новый продукт «Госзаказ», который позволяет клиентам в кратчайшие сроки получать банковские гарантии в рамках установленного лимита в сумме до 150 миллионов по цене до 30% ниже рыночной. Также в Банке Уралсиб остается продукт банковская гарантия-экспресс, которая позволяет клиентам в экспресс-режиме с минимальным пакетом документов (а при сумме до 3 миллионов достаточно только паспорта) получить банковскую гарантию по минимальной стоимости. Данные продукты позволяют постепенно расширять клиентскую базу и увеличивать портфель гарантий, — говорит Голубева.

Александр Машков напоминает, что в конце 2022 года Минфин РФ завершил работу над проектом постановления, согласно которому мобилизацию можно будет признать форс-мажором в сфере госконтрактов.

— Это повлечет за собой возможность изменять условия контактов, в том числе их сроки. Заказчик получит право отменить закупку на любом этапе, а поставщик — списать неустойку. Однако для признания форс-мажора необходимо еще соглашение сторон и разрешение органа исполнительной власти, — поясняет эксперт. — Наш банк планирует значительно увеличить портфель гарантий за счет развития автоматизированной системы принятия решений и экспресс-выдачи банковских гарантий. Гарантии в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП на участие в тендерах, на исполнение контрактов, в обеспечение гарантийных обязательств уже сегодня оформляются онлайн по всей стране без визита в банк, без открытия расчетного счета и без обеспечения. Решение и выпуск банковской гарантии происходит в течение одного дня по минимальному пакету документов.

В Банке Левобережный объем выдачи гарантий в 2023 году планируется на уровне не ниже 2022 года.

Фото предоставлено пресс-службами компаний, базовая: ucare.timepad.ru