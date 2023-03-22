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Прибыль российского бизнеса во второй половине 2022 года рухнула более чем на 45%

  • 22/03/2023, 12:58
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падение прибыли российского бизнеса
По оценке экспертов, российский бизнес «недополучил» 3,7 триллиона рублей.

Во второй половине 2022 года прибыль крупных и средних российских компаний рухнула на 45,4% в годовом выражении. Об этом сообщила пресс-служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Падение стало рекордным с первого полугодия 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса предприятия были закрыты на локдаун.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на подсчеты аналитиков компании, общая сумма прибыли, которую российские предприятия заработали за минувший «санкционный» год, составила 25,93 триллиона рублей. Проседание финансового результата составило почти 13% в сравнении с 2021 годом, когда прибыль компаний увеличилась в 2,6 раза, до отметки 29,66 триллиона рублей, на фоне восстановления экономики после пандемийного периода. Как резюмируют эксперты, в 2022 году российский бизнес «недополучил» 3,7 триллиона рублей.

Как пояснила глава FinExpertiza Елена Трубникова, причины падения прибыли отечественного бизнеса 2020 и 2022 годов принципиально отличаются. И, если в 2020 году финансовые показатели ухудшались на фоне с локдауна и падения глобального спроса, то в первой половине 2022 года, даже при ухудшении санкционной ситуации, финансовые показатели бизнеса поддерживались сверхпозитивной ценовой конъюнктурой на сырьевых рынках.

Сильнее всего пострадала сфера оптовой и розничной торговли и немного меньше — отрасль добычи полезных ископаемых. При этом значительно улучшить результаты удалось компаниям в сфере транспортировки и хранения, строительства, операций с недвижимостью.

За девять месяцев 2022 года коммерческие и управленческие расходы крупных и средних предприятий достигли рекордных 18,9 триллиона. На рост затрат повлияли инфляционные процессы, нестабильность спроса, а также рост производственных и логистических издержек.

 

Ранее редакция сообщала о том, что компанию обязали ликвидировать свалку рядом с аэропортом.

Фото: Pixabay.com — geralt

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : падение прибыли бизнеса доходы бизнеса в России


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