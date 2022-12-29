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ВТБ прогнозирует четырехкратный рост активности мошенников по итогам года

  • 29/12/2022, 15:06
За 11 месяцев 2022 г. число атак финансовых мошенников на клиентов ВТБ достигло 7,2 млн, что в 3,8 раза превышает показатель прошлого года.

новости бизнесаБанк спас от хищения более 20 млрд рублей на счетах физлиц. Эксперты ВТБ прогнозируют, что по итогам года мошенническая активность вырастет в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

В последнее время злоумышленники развивают свою активность в части фишинговых схем. С начала года ВТБ выявил и заблокировал более 24 тыс. различных фишинговых и мошеннических ресурсов, аккаунтов в социальных сетях и сайтов, «мимикрирующих» под бренд банка. В четвертом квартале пользователи направили через чат-бот на 40% больше обращений по этой тематике, чем в предыдущем квартале. К аналогичному периоду прошлого года показатель вырос на четверть.

Активность телефонных мошенников в ноябре превысила 560 тысяч атак, что сопоставимо с уровнем октября и на 20% меньше, чем в сентябре. Среди наиболее частых схем злоумышленников – попытки убедить клиентов оформить кредитную заявку и сменить доверенный номер телефона, обновить банковское приложение и скачать средства удаленного доступа, чтобы проверить его работу.

«В этом году число мошеннических атак на клиентов банка бьет антирекорды, показывая рост почти в четыре раза к прошлому. В результате масштабной совместной работы банков и регуляторов удалось снизить количество звонков, поступающих пользователям от злоумышленников. По нашим данным, с сентября доля телефонных звонков клиентам сократилась на 20 п.п., хотя на них по-прежнему приходится значительная доля — две трети всех атак. При этом мы все чаще фиксируем такие контакты в социальных сетях и мессенджерах. В канун новогодних праздников количество мошеннических атак на граждан традиционно возрастает, поэтому мы призываем клиентов быть особенно внимательными», – отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

ВТБ постоянно развивает инструменты борьбы с мошенниками, оперативно выявляя новые схемы, применяемые злоумышленниками, в том числе «гибридные», которые задействуют телефонные звонки и Интернет-ресурсы. Это позволяет банку повысить эффективность работы по спасению денег клиентов: за неполный год ВТБ помог сохранить пользователям более 20 млрд рублей.

В этом году ВТБ запустил бесплатный определитель номера, который исключает нежелательные и спам-звонки с неизвестных номеров и вход в учетную запись по биометрии. Клиентам также доступно скрытие баланса счетов, установка лимитов по операциям. В ВТБ Онлайн появился раздел «Безопасность» с блокировкой любых карт и доступа к учетной записи при подозрении на мошенничество, где также можно изучить актуальные сценарии мошенничества и важность настроек безопасности. Скоро в ВТБ появится возможность полного ограничения онлайн-кредитования, технология позволит избежать оформления займов под влиянием мошенников.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : фишинг Мошенники ВТБ


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