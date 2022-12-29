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Объявлен аукцион на проектирование водозаборных сооружений в Бердске

  • 29/12/2022, 15:41
модернизация ЖКХ
Начальная цена контракта 50,9 млн. рублей

МУП «Комбинат бытовых услуг» (МУП «КБУ») объявил электронный аукцион на разработку проектной документации объекта капитального строительства «Водозаборные сооружения Бердска на Новосибирском водохранилище. Речь идет о насосной станции первого подъема». Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 50,9 млн руб.

Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта составляет 636 млн. руб. с НДС. Источниками финансирования являются Фонд содействия жилищно-коммунального хозяйства (80% средств) и бюджет Новосибирской области (20% средств).

Согласно документации, производительность насосной станции должна составлять 90,0 тыс. м3 воды в сутки. Кроме того, подрядчик должен предусмотреть в работе насосной станции режим забора и перекачки (подачи) сырой воды при сработке Новосибирского водохранилища до отметки 106,5 м. Заявки на участие принимаются до 11 января 2023 года.

новости Новосибирска

Для Бердска подготовили проект модернизации на 2 млрд рублей

Напомним, Новосибирская область подала заявку в фонд модернизации ЖКХ на вхождение Бердска в программу модернизации коммунальной инфраструктуры с двумя проектами: продолжением модернизации водозабора и строительством новой котельной. Общая стоимость двух этих проектов превышает 2 млрд рублей.

Ранее наш регион участвовал в данной программе, модернизируя системы теплоснабжения рабочего посёлка Маслянино и городов Черепаново и Обь. Кроме того, одобрена заявка на использование этого механизма при модернизации теплоснабжения и р.п. Мошково.

Ранее редакция сообщала о том, что в Искитиме планируют построить котельную за 580 млн рублей.

Фото: pixabay.com — Surprising_Shots

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : модернизация ЖКХ водозабор аукцион


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