Объявлен аукцион на проектирование водозаборных сооружений в Бердске

МУП «Комбинат бытовых услуг» (МУП «КБУ») объявил электронный аукцион на разработку проектной документации объекта капитального строительства «Водозаборные сооружения Бердска на Новосибирском водохранилище. Речь идет о насосной станции первого подъема». Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 50,9 млн руб.

Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта составляет 636 млн. руб. с НДС. Источниками финансирования являются Фонд содействия жилищно-коммунального хозяйства (80% средств) и бюджет Новосибирской области (20% средств).

Согласно документации, производительность насосной станции должна составлять 90,0 тыс. м3 воды в сутки. Кроме того, подрядчик должен предусмотреть в работе насосной станции режим забора и перекачки (подачи) сырой воды при сработке Новосибирского водохранилища до отметки 106,5 м. Заявки на участие принимаются до 11 января 2023 года.

Напомним, Новосибирская область подала заявку в фонд модернизации ЖКХ на вхождение Бердска в программу модернизации коммунальной инфраструктуры с двумя проектами: продолжением модернизации водозабора и строительством новой котельной. Общая стоимость двух этих проектов превышает 2 млрд рублей.

Ранее наш регион участвовал в данной программе, модернизируя системы теплоснабжения рабочего посёлка Маслянино и городов Черепаново и Обь. Кроме того, одобрена заявка на использование этого механизма при модернизации теплоснабжения и р.п. Мошково.

Ранее редакция сообщала о том, что в Искитиме планируют построить котельную за 580 млн рублей.

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