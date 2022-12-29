Традиционно в декабре Клуб Директоров проводит праздничное заседание, на котором мы забываем про насущные проблемы, дела, празднично провожаем старый год и готовимся встречать новый.

В этот раз с помощью спикера Смирнова Анатолия, эксперта по винам, амбассадора бренда SFD&UFDCAVINA директоры познакомились с линейкой интересных испанских игристых и тихих вин. Анатолий рассказал про их историю, особенности производства и вкусовые нюансы.

Спикер Ильина Наталья, создатель и совладелец ресторана «Библиотека», дополнила винные истории гастропарами и прекрасными рассказами про свои путешествия по Испании и Европе. Наталья поведала секреты вкусовых сочетаний вин и продуктов, а также поделилась с участниками эмоциональными историями из ресторанной жизни.

Участники клуба наслаждались вкусами, праздничными и занимательными повествованиями, готовясь к играм и встрече Дед Мороза и Снегурочки!

На заседании участники обсуждали, почему люди играют в игры. И пришли к выводу, что в игре всегда много про желания и мечты. И про возможность чувствовать себя более сильными и активными, чем иногда бывает в реальности. Особенно в ситуации, когда вокруг много нестабильности. Люди любят достигать цели. Игра — это всегда про достичь и выиграть — иначе нет смысла начинать. И люди любят эмоции! В игре их всегда много, они яркие, запоминающиеся и возвращающие нас в ощущение беззаботного детства.

Снегурочка и Дед Мороз сыграли с участниками в веселые игры на сноровку, смекалку, провели розыгрыш и подарили подарки. Все это создало праздничное настроение, смех и веселье!

А новогодний торт и угощения завершили приятный вечер.

Поздравляем всех директоров с наступающим 2023 годом! Желаем Вам интересных бизнес- проектов, минимальных рисков, лояльных клиентов, мотивированных сотрудников и стабильных поставщиков!

Фотографии предоставлены организаторами