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ВТБ прогнозирует рост портфеля рублевых сбережений на 20% до конца года

  • 20/07/2022, 10:13
Портфель рублевых сбережений клиентов ВТБ с начала года вырос на 550 млрд рублей, пользователи открыли рекордные 4,6 млн новых депозитов и накопительных счетов.

Новости бизнесаБанк прогнозирует, что до конца года рублевый розничный портфель увеличится на 20% и достигнет 4,3 трлн рублей. При этом основной спрос будет сохраняться на сберегательные продукты сроком 3-6 месяцев. Об этом в ходе интервью телеканалу «Россия 24» заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ  Анатолий Печатников.

В первом полугодии 2022 года ВТБ зафиксировал повышенную сберегательную активность населения.  Розничные клиенты открыли в банке 1,8 млн новых рублевых депозитов и 2,8 млн накопительных счетов – втрое больше, чем год назад. Всего с начала года клиенты разместили 1,5 трлн рублей новых средств, которые ранее не хранили в ВТБ. В результате портфель рублевых сбережений физлиц банка вырос на 550 млрд рублей – в 8 раз быстрее, чем за первое полугодие прошлого года. Количество вкладчиков увеличилось на 17% против 13% в прошлом году.

«Ускоренному росту рублевого портфеля способствовали рекордные ставки по вкладам, которые в марте превышали 20%, а также укрепление национальной валюты и общий тренд на девалютизацию экономики. Мы не исключаем, что в дальнейшем ключевая ставка продолжит снижаться, что приведет к синхронному уменьшению рыночных ставок по депозитам. Тем не менее, именно рублевый вклад сегодня остается наиболее привлекательным инструментом размещения средств, поэтому до конца года мы прогнозируем рост портфеля рублевых сбережений до 4,3 трлн рублей – на 20%, что выше средних значений по рынку», – заявил Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления ВТБ (ПАО).

По оценке ВТБ, до конца года Банк России может пересмотреть ключевую ставку в сторону снижения еще 1-2 раза. Это приведет к сокращению ставок на рынке вкладов примерно на 1-1,5 п.п. – до 6-6,5%, а по накопительным счетам – на 1,5-2 п.п., до 5,5%-6%. Сегодня средняя ставка по краткосрочным депозитам на рынке составляет 7,6%, по долгосрочным вкладам от года – 6,9%, накопительным счетам – 6,7%.

«Несмотря на стабилизацию рыночной ситуации и постепенное возвращение ставок по сберегательным продуктам к уровню начала года, горизонт планирования сбережений у населения пока не вернулся к прежним значениям. И хотя ставки по долгосрочным продуктам постепенно приближаются к доходности коротких депозитов, россияне предпочитают трехмесячные и полугодовые вклады. Доходность по ним, как правило, выше, и свою стратегию накопления вкладчики строят на более короткие сроки, чем раньше. По нашим оценкам, такой тренд сохранится до конца года, и мы будем ориентироваться на подобные предпочтения россиян в своей продуктовой линейке во втором полугодии», – добавил Анатолий Печатников.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы ВТБ


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