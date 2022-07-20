Рекламодателям

«Новосибирскхлебопродукт» готовится организовать сразу несколько производств по переработке зерновых культур

  • 20/07/2022, 10:02
Автор:
новости Новосибирска
Это позволит эмитенту разнообразить товарную матрицу за счет продукции собственного производства, и, тем самым, повысить маржинальность сделок.

Все более усиливающийся режим санкционного давления на Россию порой приводит к тому, что отечественные производители вместо трудностей в работе получают возможности для развития.

Так, по данным «Юнисервис Капитал», АО «Новосибирскхлебопродукт» вместе с зарубежными партнерами готовится организовать на территории России сразу несколько разного рода производств по переработке зерновых культур для тех клиентов, которые ранее приобретали у компании сырье.

Это позволит эмитенту разнообразить товарную матрицу за счет продукции собственного производства, и, тем самым, повысить маржинальность сделок.

В активах эмитента имеются комбикормовый завод и мельница. Объекты расположены на базе комплекса «Татарскзернопродукт» и в данный момент законсервированы.

Также в качестве одного из приоритетных направлений эмитент выделяет для себя производство комбикормов — создание кормовых основ путем комбинации различных зерновых культур. Это проектная работа, которая осуществляется в партнерстве с турецкими заказчиками компании.

Кроме того, продолжается работа по проекту производства ESG- продукции — несколько сельхозпроизводителей в данный момент проходят двухгодичный мониторинг. После его завершения продукция, произведенная этими хозяйствами, получит ESG-сертификат.

Сертифицированная сельхозпродукция также может быть интересна в Китае и Юго-Восточной Азии. Однако для этого потребуется дополнительная работа по приведению товара к стандартам КНР. Переориентация каналов сбыта ESG-продукции на новый восточный рынок займет, по предварительной оценке, 3-5 лет, но, тем не менее, это осуществимо.

АО «Новосибирскхлебопродукт» — производственно-коммерческая компания агропромышленного направления. Владеет двумя элеваторными комплексами в Новосибирской области. Реализует пшеницу, рапс, ячмень, лен и другие агрокультуры, а также кедровый орех и кешью российским и зарубежным клиентам. Популярные направления экспорта — Китай, Турция, Казахстан, Монголия, Иран, Албания.

Фото с сайта «Новосибирскхлебопродукта»

204

Рубрики : Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : производство зерно


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Обезьянью оспу встретят во всеоружии

Вирусологи, эпидемиологи и фармакологическая отрасль не позволят оспе обезьян перейти в пандемию, ибо готовы встретить её «на пороге».
Читать статью >>
новости Новосибирска

Антикиосочный беспредел в Новосибирске в последнее время усилился

В контролирующие органы направлены десятки обращений от предпринимателей, жалующихся на неправомерные действия ответственных чиновников.
Читать статью >>
новости Новосибирска

«Русский язык — это дорога к Богу»

О писательстве, таланте и профессионализме, литературе и начитанности, безграмотности и отсутствии идей.
Читать статью >>
Новости Новосибирска

Жители части Левобережья временно останутся без трамваев

Из-за затянувшихся дорожно-коммунальных работ на ул. Ватутина.
Читать статью >>

Актуальный разговор

новости медицины

Марк Шабалин: Современные стоматологи не работают на глаз

Все материалы
Лента новостей

Обезьянью оспу встретят во всеоружии

19/07/2022, 18:47

Антикиосочный беспредел в Новосибирске в последнее время усилился

19/07/2022, 18:00

ВТБ: продажи ипотеки в России в этом году могут превысить 4,5 трлн рублей

19/07/2022, 17:46

«Русский язык — это дорога к Богу»

19/07/2022, 16:00
Популярное

С 1 августа пенсионеры будут получать на 314 рублей больше

20/07/2022, 09:44

Лунный посевной календарь садовода и огородника на август 2022

19/07/2022, 16:38

Первый в Новосибирске магазин Sbalo открылся в ТРЦ «Аура»

19/07/2022, 13:54

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ прогнозирует рост портфеля рублевых сбережений на 20% до конца года

20/07/2022, 10:13

ВТБ: спрос на розничные кредиты в июне вырос в 1,5 раза

19/07/2022, 17:33

ВТБ запустит трансграничные переводы по номеру телефона

19/07/2022, 17:31
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска