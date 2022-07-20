«Новосибирскхлебопродукт» готовится организовать сразу несколько производств по переработке зерновых культур

Все более усиливающийся режим санкционного давления на Россию порой приводит к тому, что отечественные производители вместо трудностей в работе получают возможности для развития.

Так, по данным «Юнисервис Капитал», АО «Новосибирскхлебопродукт» вместе с зарубежными партнерами готовится организовать на территории России сразу несколько разного рода производств по переработке зерновых культур для тех клиентов, которые ранее приобретали у компании сырье.

Это позволит эмитенту разнообразить товарную матрицу за счет продукции собственного производства, и, тем самым, повысить маржинальность сделок.

В активах эмитента имеются комбикормовый завод и мельница. Объекты расположены на базе комплекса «Татарскзернопродукт» и в данный момент законсервированы.

Также в качестве одного из приоритетных направлений эмитент выделяет для себя производство комбикормов — создание кормовых основ путем комбинации различных зерновых культур. Это проектная работа, которая осуществляется в партнерстве с турецкими заказчиками компании.

Кроме того, продолжается работа по проекту производства ESG- продукции — несколько сельхозпроизводителей в данный момент проходят двухгодичный мониторинг. После его завершения продукция, произведенная этими хозяйствами, получит ESG-сертификат.

Сертифицированная сельхозпродукция также может быть интересна в Китае и Юго-Восточной Азии. Однако для этого потребуется дополнительная работа по приведению товара к стандартам КНР. Переориентация каналов сбыта ESG-продукции на новый восточный рынок займет, по предварительной оценке, 3-5 лет, но, тем не менее, это осуществимо.

АО «Новосибирскхлебопродукт» — производственно-коммерческая компания агропромышленного направления. Владеет двумя элеваторными комплексами в Новосибирской области. Реализует пшеницу, рапс, ячмень, лен и другие агрокультуры, а также кедровый орех и кешью российским и зарубежным клиентам. Популярные направления экспорта — Китай, Турция, Казахстан, Монголия, Иран, Албания.