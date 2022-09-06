Рекламодателям

ВТБ прогнозирует рост рынка розничного кредитования в 1,5 раза во втором полугодии

  • 06/09/2022, 17:13
ВТБ фиксирует прирост продаж розничных кредитов пятый месяц подряд – в августе выдачи кредитов физлицам увеличились на 15%.

новости бизнесаЗа счет снизившихся ставок и действия госпрограмм банк ожидает резкого роста розничного рынка во втором полугодии, который может вырасти минимум в 1,5 раза по сравнению с первым. Об этом в рамках ВЭФ-2022 заявил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников.

Клиенты ВТБ оформили в августе более 147 тысяч розничных кредитов на 165 млрд рублей. По сравнению с июлем объем продаж увеличился на 15% и обновил рекордное после февраля значение этого года. Всего за 8 месяцев ВТБ выдал свыше 1 трлн рублей розничных кредитов.

Наибольший объем средств в августе заемщики ВТБ получили в рамках ипотечных программ. Клиенты заключили около 18 тысяч сделок на 84 млрд рублей, что по объему на 9% выше значений июля. В рамках госпрограмм банк выдал почти 41 млрд рублей ипотеки, по рыночным – 42 млрд. По итогам восьми месяцев объем продаж составил 130 тысяч кредитов на 593 млрд рублей. Ипотечный портфель ВТБ с начала года вырос на 10%, до 2,89 трлн рублей.

Продажи кредитов наличными по сравнению с июлем выросли по объему почти на четверть. Заемщики оформили 123 тысячи кредитов на 74 млрд рублей, а по итогам 8 месяцев – около 650 тысяч на 390 млрд рублей. В августе банк запустил программу рефинансирования, которая помогает заемщикам снижать до 50% своей платежной нагрузки. За первый месяц ей воспользовалось более 6,5 тысяч человек, которые рефинансировали свои кредиты на 6,8 млрд рублей.

В августе клиенты ВТБ увеличили спрос и на автокредиты – до 7,1 млрд рублей, что на 21% выше результата июля. Драйвером роста стало постепенное восстановление объема продаж новых авто, в основном за счет госпрограммы, по которой в банке сегодня выдается каждый четвертый автокредит. При этом на фоне продолжающегося дефицита новых транспортных средств и изменения их стоимости растут и продажи машин с пробегом. Если в начале года она не превышала 30%, то в августе на нее пришлось уже более 50% выдач. Всего за 8 месяцев года ВТБ провел более 31 тысячи сделок по автокредитованию на 40 млрд рублей.

«Рынок розничного кредитования растет уже пятый месяц подряд. За июль-август мы выдали больше 300 млрд рублей кредитов физлиц – на 12% больше, чем за весь второй квартал. В августе рост отмечен во всех сегментах, продажи обновили новый рекорд, уступив только февральским значениям, когда розничный сектор переживал неестественный ажиотаж. Подобная активность заемщиков объясняется снизившимся уровнем ставок по кредитам, а также продолжением госпрограмм по наиболее популярным продуктам – ипотеке и автокредитованию. С их помощью сейчас покупается каждая вторая квартира и каждый пятый автомобиль. Рассчитываем, что во втором полугодии продажи розничных кредитов вырастут минимум в 1,5 раза по сравнению с первым, и уже в следующем году мы сможем вернуться на траекторию уверенного роста всего рынка», – отметил Анатолий Печатников

Фото: pixabay.com — nattanan23

638

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : розничные кредиты ВТБ


Актуальный разговор

недвижимость в Новосибирске

Владимир Монагаров: Это наше место силы!

Недвижимость в Новосибирске

Эдуард Ляхов: Сегодня мир очень изменчив, и крайне важно иметь навык быстро адаптироваться к новым условиям

Все материалы
Лента новостей

«Траст» продает производственные активы в Томске и на Кузбассе

06/09/2022, 19:08

Столица Республики Алтай заняла 3 место в России по стоимости услуг ЖКХ

06/09/2022, 18:44

С 1 октября ЦБ ограничит продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг

06/09/2022, 18:17

Назначен главный дирижёр и худрук Новосибирского академического симфонического оркестра

06/09/2022, 17:45
Популярное

На рынке появились загородные микродома площадью от 9 кв метров

06/09/2022, 16:25

Рост книжного рынка в деньгах связан с рекордным скачком цен на книги за последние 5 лет

06/09/2022, 10:20

Внезапная смерть взрослых во сне

04/09/2022, 06:07

Новости компаний

Сбер переведёт банкоматы на собственную операционную систему на основе Linux

06/09/2022, 15:50

ВТБ и Министерство спорта договорились о создании эндаумент-фондов в профильных образовательных учреждениях

06/09/2022, 14:32

Сбербанк отмечает прирост почти на 10 тысяч новых клиентов в Сибири

06/09/2022, 14:22

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска