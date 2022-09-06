Назначен главный дирижёр и худрук Новосибирского академического симфонического оркестра

Главным дирижёром и художественным руководителем Новосибирского академического симфонического оркестра назначен Димитрис Ботинис. Сегодня первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов представил его коллективу.

Напомним, ранее этот пост занимал Томас Зандерлинг (с 2017 года). Он ушел по личному решению в феврале 2022 года.

Димитрис Ботинис родился в семье известного греческого дирижера Димитриса Ботиниса-старшего. С 2011 года сотрудничает с Московской государственной филармонией, сначала в качестве ассистента главного дирижера Академического симфонического оркестра, затем как дирижер. В 2012 году состоялся дебют дирижера с симфоническим оркестром Мариинского театра, в это же время началось его сотрудничество с Санкт-Петербургским Домом музыки. Маэстро сотрудничает с ведущими российскими коллективами, в их числе: Российский национальный оркестр, Государственный академический симфонический оркестр имени Е.Ф. Светланова, Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, оркестр «Новая Россия», Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Новосибирский академический симфонический оркестр, Уральский академический филармонический оркестр, Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан.

В 2015 году Димитрас Ботинис возглавил Академический симфонический оркестр Северо-Кавказской государственной филармонии имени В. И. Сафонова.

Димитрис Ботинис является лауреатом премии Президента РФ для молодых деятелей культуры 2020 года.

С 2020 года Ботинис активно сотрудничает с Новосибирским академическим симфоническим оркестром. За это время между музыкантами и маэстро установился прочный творческий контакт. Художественный совет Новосибирского академического симфонического оркестра единогласно утвердил кандидатуру Димитраса Ботиниса на должность главного дирижера и художественного руководителя коллектива.

Новосибирский академический симфонический оркестр был создан в 1956 г. народным артистом СССР, профессором Арнольдом Кацем, который руководил им до января 2007.

Лауреат филармонической премии «Золотой ключ»-2022 за особый вклад в развитие культуры и искусства Новосибирской области и в связи с 65-летием.