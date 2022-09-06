Красноярск тоже войдет в зерновой коридор

«Корпорация развития Енисейской Сибири» и ООО «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» подписали соглашения о сотрудничестве на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба правительства края. Стороны договорились реализовать проект нового современного элеватора на территории региона.

— Благодаря строительству модернизированного элеватора в Красноярском крае регион встраивается в сеть из семи крупнейших линейных элеваторов России. Красноярский элеватор рассчитан на мощность единовременного хранения 200 тысяч тонн с оборотом 500 тысяч тонн в год. Появится 120 новых рабочих мест. Запуск элеватора будет способствовать развитию сельского хозяйства и увеличению объема производства залежных земель в регионе, — рассказал генеральный директор ООО «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» Сергей Пушкин.

Объем инвестиций в проект пресс-служба края и Пушкин не озвучивают.

«Корпорация развития Енисейской Сибири» со своей стороны будет оказывать содействовать в подборе инвестиционных площадок, а также заниматься организаторскими взаимодействиями с инвесторами.

Группой компаний «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» в Забайкальском крае уже построен железнодорожный Забайкальский зерновой терминал. Это первый в мире и самый мощный в России комплекс, который сможет перегружать восемь миллионов тонн зерна в год.

Напомним, в рамках программы «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» в России осуществляется развитие контрактного производства зерновых, бобовых и масличных культур, а также создание инфраструктуры подработки и хранения зерна. Программа также предполагает создание экспортной сухопутной и морской инфраструктуры зерновой логистики по поставкам в Китай, страны АТР и Центральной Азии.

Ранее редакция писала, что Каргатском районе Новосибирской области планируют построить такой же элеватор за 5 млрд рублей.