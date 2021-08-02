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ВТБ прогнозирует рост спроса на долгосрочные вклады

  • 02/08/2021, 15:47
Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ:

Новости компанийПо итогам первого полугодия 2021 года в сегменте сбережений произошли изменения, которые существенно скорректируют структуру рынка в ближайшее время.

Основное влияние на сектор оказали два фактора: сформировавшаяся в 2020 году привычка розничных клиентов держать средства «под рукой» на случай необходимости и инфляция, которую Банк России намерен остановить за счет неоднократного повышения ключевой ставки.

Отдельные изменения на рынке мы наблюдаем уже сейчас. Увеличение ключевой ставки ЦБ РФ привело к новому циклу роста процентных ставок по сберегательным продуктам, что в целом повысило привлекательность рынка классических сбережений. По нашим прогнозам, по итогам 2021 года их объем может вырасти на 6-9% против 3-4% в рамках изначальных прогнозов. Основной реакцией кредитных организаций на ужесточение политики регулятора стала попытка фиксировать «длинные» деньги (средства клиентов на срок свыше 1 года) в ожидании дальнейшего роста ставок. Банки удешевляли привлечение и активно предлагали ультрадолгосрочные вклады на срок 2-3 года. В результате за первое полугодие средняя ставка по вкладам на срок от одного года выросла на 1,01 п.п., в то время как по среднесрочным депозитам – на срок от полугода до года – и по счетам до востребования она увеличилась на 0,26-0,27 п.п.

Такой подход банков привел к тому, что оттоки рублевых вкладов сроком от одного года начали замедляться. Если за первый квартал отток по рынку составил около 300 млрд руб., то во втором был отмечен уже приток в размере 14 млрд руб. В основном клиенты переводили средства с краткосрочных и среднесрочных депозитов, распределяя их в долгосрочные вклады и накопительные счета. Во втором квартале на рублевых счетах прирост средств до востребования составил 782 млрд руб., а отток со среднесрочных вкладов (до года) – 414 млрд руб. Кроме того, повышение процентных ставок позитивно отразилось на рынке привлечений – клиенты начали возвращать в банки ранее изъятые средства. Во втором квартале был зафиксирован приток на рублевые счета в размере 382 млрд руб. против 748 млрд руб. оттока в первом квартале.

Привычка клиентов хранить средства «про запас», максимизируя доходность при 100% ликвидности, обеспечивает прежнюю привлекательность накопительных счетов. Остатки на рублевых счетах до востребования по рынку выросли за полгода на 502 млрд руб. (+5,3%). Следуя за спросом, банки сохраняли выгодные условия по накопительным счетам, сосредоточившись на привлечении новых клиентов с помощью повышенных «приветственных ставок» (в ВТБ – это +2 п.п. к базовой ставке 4%) и дополнительных надбавок за выполнение определенных условий (например, +1 п.п. к ставке за оборот по Мультикарте ВТБ (ПАО) не менее 10 тыс. руб. в месяц).

Результатом этих процессов стало изменение рыночных ставок с последующей корректировкой самого рынка. Если ранее доходность по накопительным счетам оставалась практически на уровне срочных депозитов, и на начало года разница между ставками по счетам до востребования и долгосрочными вкладами составляла лишь 0,21 п.п., то к концу первого полугодия разрыв увеличился до 0,95 п.п.

Это приведет к дальнейшему перетоку средств с накопительных счетов и краткосрочных депозитов на долгосрочные вклады, хотя в связи с особенностями рынка этот процесс не будет интенсивным.

Справка:
Средняя ставка — это среднее значение максимальной доходности по вкладам в российских банках, привлекших за календарный месяц в совокупности две трети общего объема таких депозитов.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы ВТБ вклады банки


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