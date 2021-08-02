В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

По данным Авито Авто, на вторичном авторынке Новосибирской области в I полугодии 2021 года наибольшим спросом пользовались кроссоверы и внедорожники премиум-сегмента: Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.

Продажи в регионе выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75,5%.

Средняя стоимость премиального автомобиля сегмента SUV на вторичном авторынке Новосибирской области составила 1 300 000 рублей – на 27,5% больше, чем в I полугодии 2020 года и на 6,1% больше, чем во II полугодии 2021 года.

Эксперты Авито Авто сообщают, что самым востребованным премиум-автомобилем сегмента SUV является Lexus RX, на долю этой модели приходится 25% продаж в регионе в описанной категории. Средняя цена подержанного автомобиля этой модели в Новосибирской области составляет 1 087 000 рублей.

На втором месте по популярности – BMW X5 со средней ценой 1 000 000 рублей, на третьей строчке Lexus LX, эта модель в Новосибирской области обходится покупателям на вторичном авторынке в среднем в 3 915 000 рублей.

Замыкают первую пятерку рейтинга Mercedes-Benz GLE и BMW X6, средняя цена подержанных автомобилей этих моделей в регионе составляет 700 000 и 1 869 000 рублей, соответственно.