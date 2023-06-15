ВТБ прогнозирует трехкратный рост числа трансграничных переводов в 2023 году

В целом по итогам 2023 года банк прогнозирует трехкратный рост числа таких операций, свыше 90% транзакций будут проведены в «мягких» валютах. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023.

В январе-мае нынешнего года наиболее популярными мягкими валютами при проведении трансграничных переводов стали белорусские рубли (43%), казахские тенге (39%) и китайские юани (14%). По прогнозам банка, по итогам года доля объемов переводов в мягких валютах превысит 90%, это втрое выше значений 2022 года. Остальную часть займут трансграничные переводы по номеру телефона и на карты национальных платежных систем.

За последний год переводы по банковским реквизитам начинают вытеснять более удобные сервисы: по номеру карты, на который приходится уже каждый четвертый перевод, и по номеру телефона – каждый пятый.

«Запуск в июне прошлого года переводов за рубеж в «мягких» валютах позволил нам усилить интеграцию с финансовыми рынками дружественных стран и оперативно «заместить» привычный для пользователей сервис. За год объемы трансграничных операций клиентов ВТБ выросли многократно. По нашим прогнозам, в 2023 году наши клиенты совершат порядка 250 тысяч переводов за рубеж, что кратно превосходит результат не только прошлого, но и досанкционного уровня. Объем переводов в пересчете на рубли пока ниже, что объясняется курсовой разницей. Однако мы готовы наращивать и эти показатели, в первую очередь – за счет расширения географии нашего сервиса», – комментирует Анатолий Печатников.

В 2023 году ВТБ увеличит число направлений трансграничных переводов с 11 до 25 стран, а также продолжит совершенствовать клиентский сервис.