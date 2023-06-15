Рекламодателям

ВТБ прогнозирует трехкратный рост числа трансграничных переводов в 2023 году

  • 15/06/2023, 14:52
За пять месяцев 2023 года розничные клиенты ВТБ совершили более 66 тысяч переводов за рубеж, что в 2,5 раза превышает результат за январь-май прошлого года.

трансграничные переводыВ целом по итогам 2023 года банк прогнозирует трехкратный рост числа таких операций, свыше 90% транзакций будут проведены в «мягких» валютах. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023.

В январе-мае нынешнего года наиболее популярными мягкими валютами при проведении трансграничных переводов стали белорусские рубли (43%), казахские тенге (39%) и китайские юани (14%). По прогнозам банка, по итогам года доля объемов переводов в мягких валютах превысит 90%, это втрое выше значений 2022 года. Остальную часть займут трансграничные переводы по номеру телефона и на карты национальных платежных систем.

За последний год переводы по банковским реквизитам начинают вытеснять более удобные сервисы: по номеру карты, на который приходится уже каждый четвертый перевод, и по номеру телефона – каждый пятый.

«Запуск в июне прошлого года переводов за рубеж в «мягких» валютах позволил нам усилить интеграцию с финансовыми рынками дружественных стран и оперативно «заместить» привычный для пользователей сервис. За год объемы трансграничных операций клиентов ВТБ выросли многократно. По нашим прогнозам, в 2023 году наши клиенты совершат порядка 250 тысяч переводов за рубеж, что кратно превосходит результат не только прошлого, но и досанкционного уровня. Объем переводов в пересчете на рубли пока ниже, что объясняется курсовой разницей. Однако мы готовы наращивать и эти показатели, в первую очередь – за счет расширения географии нашего сервиса», – комментирует Анатолий Печатников.

В 2023 году ВТБ увеличит число направлений трансграничных переводов с 11 до 25 стран, а также продолжит совершенствовать клиентский сервис.

Фото: ru.freepik.com — jcomp

470
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
#День города в Новосибирске

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : трансграничные переводы ПМЭФ2023 ВТБ


Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

В регионах Сибири усилят работу по патриотическому воспитанию
15/06/23 18:54
Участники спецоперации смогут снимать муниципальное жилье по льготной цене
15/06/23 13:45
Мобилизованных предложили не наказывать за преступления небольшой и средней тяжести
13/06/23 17:13

Актуальный разговор

Юлия Карпицкая, патентный поверенный РФ №2167

Юлия Карпицкая: В России резко сократилось количество патентов, которые регистрируют иностранцы

Сейчас на территории страны действует более 100 тысяч патентов, принадлежащих иностранным правообладателям.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
#День города в Новосибирске
Лента новостей

В регионах Сибири усилят работу по патриотическому воспитанию

15/06/2023, 18:54

На платформе Большая Сибирь зарегистрировано более 17 тыс предприятий

15/06/2023, 18:50

Из системы центра тестирования исчезли оценки школьников по ОГЭ по русскому языку

15/06/2023, 18:39

Депутаты Заксобрания: Поручение президента о решении проблемы обманутых дольщиков не будет выполнено в Новосибирской области

15/06/2023, 18:35
Популярное

Как защитить себя и свой карман от недобросовестных мастеров: полезные советы

15/06/2023, 15:54

Как сажать и вырубать растения на своей даче, чтобы потом не оказаться в суде

15/06/2023, 15:50

Россия увеличила число боевых дельфинов для защиты военно-морской базы в Крыму

15/06/2023, 12:07

Новости компаний

Кредитные организации создают единую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса

15/06/2023, 15:22

Клиенты Сбера в Сибири с начала года оформили более 200 млн рублей образовательных кредитов

15/06/2023, 15:01

ВТБ поддержал средний и малый бизнес льготными кредитами на 1 трлн рублей

15/06/2023, 12:58

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска