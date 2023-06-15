Офицер запаса осужден на восемь лет колонии строгого режима

Приговор 59-летнему наркокурьеру вынес Новосибирский районный суд, передает КП-Новосибирск.

По словам сотрудника Пограничного управления ФСБ по Новосибирской области, летом прошлого года силовики обнаружили в лесу три пакета: один черный, два оранжевых, которые были запакованы и зарыты в яму. Внутри полимерных свертков находился синтетический наркотик. «В оборот» взяли мужчину, который приехал забрать ценный груз, добавил он.

Александра Собко тогда взяли под стражу и инкриминировали ему покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Однако свою вину тот не признал даже во время судебных разбирательств.

В своем последнем слове подсудимый отметил, что является офицером запаса, пенсия у него приличная. И в нелегальном заработке, связанным с незаконным оборотом наркотиков, он не нуждался.

Тем не менее, новосибирский районный суд приговорил обвиняемого к восьми годам колонии строгого режима. Но не исключено, что решение первой инстанции Собко попытается обжаловать, так как все еще продолжает придерживаться версии о неудачной тихой охоте, во время которой его и задержали.

Ранее редакция сообщала, что пойманный на взятках новосибирский экс-чиновник объяснил, что так пытался спасти жену от рака.