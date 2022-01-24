Директор новосибирской компании заплатит штраф за попытку подкупа

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении директора ООО «Энергострой» Владислава Макарова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (покушение на совершение коммерческого подкупа в крупном размере), сообщила областная прокуратура.

В суде установлено, что директор общества, действуя в интересах юридического лица, в августе 2021 года предложил работнику крупного новосибирского предприятия незаконное вознаграждение за согласование актов выполненных юридическим лицом работ по установке осветительных приборов с внесенными заведомо ложными сведениями об установке более дорогостоящего оборудования. При попытке передачи части вознаграждения в размере 100 тыс. рублей руководитель фирмы был задержан правоохранительными органами.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью.

Суд согласился с правовой позицией государственного обвинителя и приговорил Макарова к 3 годам лишения свободы сроком 3 года (условно, с испытательным сроком на 2 года). Суд также назначил осужденному выплатить штраф в размере 900 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.