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ВТБ расширяет сотрудничество с группой компаний «Мать и дитя»

  • 09/09/2019, 11:40
Данная программа страхования доступна женщинам, возрастом от 18 до 50 лет, не являющимися беременными на момент оформления страховки.

ПАО Банк ВТББанк ВТБ (ПАО) запустил продажи коробочного страхового продукта «Новое поколение», разработанного совместно со страховой группой «Согаз». Это уникальная программа ведения беременности и родов в ведущей российской сети частных клиник «Мать и дитя».

Приобрести страховую программу «Новое поколение» можно во всех отделениях банка в городах, участвующих в первом этапе проекта: Москва и Московская область, Уфа, Самара, Тюмень, Новосибирск, Ярославль, Кострома, Владимир, Тула. До конца года планируется открыть продажи во всех регионах присутствия банка. Данная программа страхования доступна женщинам, возрастом от 18 до 50 лет, не являющимися беременными на момент оформления страховки. Срок действия – 3 года. Помимо медицинских услуг врачи ГК «Мать и дитя» предоставляют онлайн-консультации застрахованным с помощью телемедицинского сервиса Доктис.

— В рамках стратегии, направленной на клиентоориентированность, помимо классических финансовых продуктов, мы стараемся предоставить разнообразный спектр услуг. Совместно с группой компаний «Мать и дитя» и страховой компанией «СОГАЗ» мы запустили уникальный коробочный страховой продукт. Уверена, наши клиенты по достоинству оценят новое предложение, — прокомментировала Юлия Деменюк, заместитель руководителя департамента розничных продуктов, старший вице-президент ВТБ.

— Наша компания накопила огромный опыт в области акушерства и гинекологии, у нас есть возможности проводить уникальные операции. Проект «Новое поколение» позволит еще большему числу жителей самых разных регионов России обращаться за медицинской помощью к нашим врачам, — прокомментировал Курцер Марк Аркадьевич, академик РАН, доктор медицинских наук, основатель и генеральный директор ГК «Мать и дитя».

Фото: пресс-служба банка

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