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Региональный бизнес подталкивают к финансовым рынкам

Список новосибирских компаний-получателей субсидий при размещении на бирже может расшириться.
  • 09/09/2019, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Региональный бизнес подталкивают к финансовым рынкам
Количество частных инвесторов, готовых вкладываться в облигации региональных компаний, растет.

Напомним, в июле Минэкономразвития РФ провел первый отбор заявок от компаний малого и среднего бизнеса на получение субсидии при размещении ценных бумаг на бирже. Из новосибирских эмитентов в него попал ООО «Новосибирский завод резки металла». Компания заявляла о планах направить эти деньги на пополнение оборотного капитала. До 1 октября МЭР принимает заявки на вторую волну субсидирования.

Генеральный директор организатора займа завода — ООО «Юнисервис Капитал» — Алексей Антипин в ответ на запрос InfoPro54 пояснил, что из числа новых эмитентов компании под критерии данной программы попадают ООО «Кузина» (Сеть кондитерских из Новосибирска, готовит к размещению выпуск облигаций. — Ред.), московский завод ЗАО «Ламбумиз» (Входит в новосибирскую группу F1, является одним из лидеров по производству упаковки для молочной продукции. — Ред.), чьи облигации были размещены в июле текущего года.

— Всем этим компаниям мы также будем помогать с оформлением необходимых для участия в проекте документов, но не уверены, что все они попадут именно во вторую волну, — рассуждает Антипин. — «Новосибирский завод резки металла», кстати, по условиям проекта также сможет участвовать в осеннем туре отбора. За прошедшее с момента первого тура время компания совершила еще несколько выплат инвесторам, которые тоже могут быть субсидированы.

Собеседник InfoPro54 отметил, что среди клиентов «Юнисервис Капитал» на стадии подготовки к размещению/регистрации находятся выпуски биржевых облигаций следующих сибирских компаний: ООО «ИТЦ-Трейд» (крупный поставщик бумаги и изделий из нее, условия размещения не озвучиваются), ООО «Юниметрикс» (нефтетрейдер, параметры выпуска: 400 млн рублей, 12,5% годовых) и второй выпуск ГК «Нафтатранс Плюс» (нефтетрейдер, выпуск на сумму 250 млн рублей).

— Есть много факторов, определяющих привлекательность биржевых облигаций для среднего бизнеса. Упрощенная процедура регистрации (без проспекта ценных бумаг), возможность расширения круга инвесторов и формирования репутации на публичном рынке, относительная самостоятельность в плане формирования графика платежей и определения ставки, возможность получения займа без залога. Не последнее место в списке привлекательных сторон облигаций занимают и меры государственной поддержки. По крайней мере, они стимулируют первоначальный интерес со стороны руководителей МСП, — уверен Алексей Антипин.

По его наблюдениям, интерес к таким бумагам проявляют и покупатели, причем растет количество именно частных инвесторов, готовых вкладываться в облигации региональных компаний.

— Говоря конторским языком, это физические лица, которые управляют собственными средствами, в большинстве своем небольшими портфелями в пределах 5-10 миллионов рублей. Они готовы вложиться в растущие компании, несмотря на повышенный риск таких инвестиций, ради более высокого дохода, —  поясняет Антипин. — Но это вовсе не азартные игроки, это и вполне продуманные ребята, которые, прежде чем купить те или иные ценные бумаги, изучают компании, задают вопросы, высказывают свое мнение, критикуют. Существуют чаты, форумы и специализированные порталы для такой категории инвесторов, среди них и площадка boomin.ru.

Кроме частных инвесторов в бумаги компаний МСП вкладываются и более крупные участники рынка, но по-настоящему серьезные игроки — так называемые институциональные инвесторы — пока держатся в стороне от сегмента ВДО (высокодоходных облигаций), резюмирует эксперт.

Фото: баз-pixabay.com, автор-geralt , др- предоставлено пресс-службой компании

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