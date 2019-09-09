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«Новосибирск – Якутск»: укрепление сотрудничества

Дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Якутск» пройдут с 11 по 14 сентября.
  • 09/09/2019, 12:08
«Новосибирск – Якутск»: укрепление сотрудничества

Новосибирские предприятия активно работают в городе Якутске, Дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Якутск», которые пройдут c 11 по 14 сентября 2019 года, позволят укрепить данные связи, а так же расширить точки взаимодействия по сотрудничеству между городами.

Организатор – департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, при поддержке Окружной Администрации города Якутска.

В программе Дней делового и экономического сотрудничества – встречи в окружной администрации города Якутска с профильными департаментами и управлениями, подведомственными структурными подразделениями, бизнес-переговоры. Также запланированы посещения организаций и предприятий, в которых заинтересованы члены делегации. При содействии Окружной Администрации города Якутска 13 сентября 2019 года состоится Биржа Контактов промышленных и производственных предприятий                        г. Новосибирска и г. Якутска.

Делегацию города возглавляет Роговский Артем Анатольевич, заместитель главы администрации Первомайского района города Новосибирска. В состав делегация вошли  ООО «Преферент-Сервис», Научно-производственное объединение «Сибирский Арсенал», ЗАО «Росветфарм», ООО НПО «Ирбис», ООО «Сибирское Промышленное Объединение», ГК  «Ависта модуль инжиниринг», ООО «Новые транспортные технологии», ООО «МП Сибметалл», ООО «Премьер Систем».

Так Баженова Екатерина Алексеевна, исполнительный директор Компании «Преферент-Сервис», рассказала, о целях поездки в Якутск:

— Можем быть полезны строительным компаниям для обеспечения временного проживания сотрудников, в том числе и полный цикл обслуживания — питание, клининг и т.п.; Малому бизнесу — точки питания, кофейни, шоурумы, творческие мастерские (цветочные например), модульные офисы и т.п. для обеспечения торгового пространства как в аренду, так и в собственность; Ищем партнера для развития федеральной сети — открытие филиала в Якутске путем поиска франчайзинга.

С конкретными предложениями в Якутск едет Батаева Мария, начальник отдела продаж ГК «Ависта Модуль Инжиниринг»:

— Мы проектируем и производим модульные здания под ключ для нефтегазовой, строительной, перерабатывающей отраслей, офисные и коммерческие объекты, жилые и туристические комплексы. Мы развиваем дилерскую сеть. Наша франшиза подходит как тем, кто только ищет себя в бизнесе, так и компаниям, которые уже работают на рынке модульного строительства, под своим брендом, и хотят заменить свои каркасы на новые, высокотехнологичные, 8-й версии, и присоединиться к бренду Ависта Модуль Инжиниринг.

Фото предоставлено агентством ВДА

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