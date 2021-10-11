В Краснозерском районе МУП погасили многомиллионную задолженность перед поставщиками топлива

Прокуратура Краснозерского района Новосибирской области провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ и при подготовке (прохождении) отопительного сезона, сообщает пресс-служба ведомства.

— Установлено, что восемь муниципальных унитарных предприятий вовремя не произвели оплату поставщикам за поставленный по муниципальным контрактам каменный уголь, — говорится в сообщении. — При этом ресурсоснабжающие организации самостоятельно не вели претензионную и исковую работу с потребителями – неплательщиками коммунальных ресурсов, что позволило бы своевременно погасить образовавшуюся кредиторскую задолженность.

Такое положение могло повлечь нарушение жилищных прав жителей многоквартирных домов, добросовестно оплачивающих коммунальные услуги.

В этой связи прокуратура внесла руководителям предприятий представления и возбудила в отношении них административные дела по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока оплаты товара при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд).

После принятых прокуратурой мер предприятия погасили задолженность за поставленный уголь в размере свыше 11 млн рублей.