ВТБ с момента перезапуска программ рефинансирования провел более 10 тысяч сделок на сумму около 25 млрд рублей. В рамках рефинансирования ипотеки ВТБ провел свыше 4,5 тысяч сделок на сумму около 18 млрд рублей. Оставшаяся часть сделок пришлась на автокредиты.

«ВТБ оперативно перезапустил для клиентов рефинансирование, как только ситуация на российском финансовом рынке стабилизировалась. Эту возможность использовали уже свыше 10 тысяч заемщиков, и мы видим, что большая часть клиентов, которые ранее оформили кредиты по экстремально высоким ставкам, уже решили свои финансовые вопросы», – прокомментировал Евгений Дячкин, вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.

Рефинансирование ипотеки ВТБ перезапустил в конце июня, рефинансирование потребительских кредитов — с 1 августа.