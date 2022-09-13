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Адвокат не убедил суд в невиновности директора батутного центра

  • 13/09/2022, 17:23
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Адвокат не убедил суд в невиновности директора батутного центра
Приговор вступил в законную силу. Андрей Кожевников приговорен к условному сроку и денежному штрафу.

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила о вступлении в законную силу апрельского приговора Железнодорожного районного суда в отношении директора батутного центра, где дети получили травмы.

28-летний Андрей Кожевников признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, в 2014-2016 годы в Железнодорожном районе Новосибирска подсудимый организовал батутный центр «Эверси» (ООО «Скайзон»). Фигурант нанял непрофессиональных инструкторов-консультантов без какой бы то ни было квалификации, чтобы они оказывали платные услуги по проведению занятий по прыжкам на батуте.

В ходе судебного заседания было установлено, что с декабря 2016 года по декабрь 2017 года в батутном центре 11 детей получили разного рода увечья (ушибы и переломы). При этом Кожевников свою вину отрицал и пытался выдать произошедшее за несчастный случай.

Защита подала апелляционную жалобу, ссылаясь на невиновность подсудимого, но она была отклонена судом апелляционной инстанции.

Новосибирский областной суд приговор Кожевникову в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей оставил без изменений.

Фото pixabay — RonPorter

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : халатность травма суд дети бизнес


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