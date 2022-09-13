Реконструкция таможенного поста на границе Тывы и Монголии завершится в 2023 году

Темпы реконструкции двустороннего автомобильного пункта пропуска Хандагайты (Боршоо, Республика Тыва) оценила рабочая группа. Работы на объекте идут в рамках федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации», сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.

В рамках двухэтапной модернизации грузового и пассажирского направлений двустороннего автомобильного пункта пропуска (ДАПП) будут разделены потоки грузового и легкового транспорта — появятся 8 новых полос для движения. Пропускная способность ДАПП и пассажиропоток увеличатся почти в 2 раза — до 200 машин и до 560 человек в сутки. Проектной документацией запланировано строительство комплекса зданий, а также установка современных автоматизированных комплексов для определения весовых и габаритных характеристик транспортных средств.

— После окончания работ таможенный пост Хандагайты станет полноценными автомобильными воротами в Азию и поможет российским регионам, особенно Енисейской Сибири, активнее осваивать рынки Монголии и Китая, — отметил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

По итогам реконструкции, которая должна завершиться в 2023 году, изменится статус пункта пропуска — с двустороннего на многосторонний. Это значит, что границу здесь смогут пересекать не только грузоперевозчики России и Монголии, но и третьих стран. Изменится и график работы таможенного поста — на круглосуточный.

Ранее редакция сообщала, что сибирские таможенники оформили параллельный импорт уже на 4 млн долларов.