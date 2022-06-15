ВТБ снижает ставки по ипотеке

Оформить жилищный кредит заемщики смогут по ставке от 10,5% годовых. Условия действуют как для новостроек, так и вторичного рынка.

Минимальная ставка будет доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ. Подать заявку можно на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ. Кредиты на покупку машино-мест и кладовок будут доступны по ставке от 10,9%, а на индивидуальное жилищное строительство – от 10,5%.

Заемщики, которые получили одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.

«Стабилизация экономической ситуации позволила регулятору вернуть значение ключевой ставки к показателю середины февраля. Такой шаг дает возможность и российским банкам восстановить ставки по кредитам до уровня начала года. ВТБ улучшает условия для своих заемщиков одним из первых. Изменения коснутся как потребительских и автокредитов, так и ипотеки. Жилищные кредиты будут доступны нашим клиентам по ставке 10,5% с 20 июня. Надеемся, что это повлияет на отложенный спрос на ипотеку, который стагнировал в апреле из-за экстремально высоких ставок. Тренд роста продаж начался еще в мае – только ВТБ увеличил объем выдач на 40%. Мы рассчитываем на его продолжение летом, с учетом постепенного выравнивания условий по базовым программам банков и кредитов с господдержкой», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников.

За последние два месяца ВТБ четыре раза улучшал условия по ипотеке, что привело к росту потребительской активности населения. Наиболее существенная динамика продаж в мае наблюдалась по стандартным ипотечным программам банка, выдачи которых в сравнении с апрелем удвоились. В рамках госпрограмм объем продаж ипотеки вырос более чем на треть.

В целом по итогам пяти месяцев этого года ВТБ выдал свыше 82 тысяч жилищных кредитов более чем на 355 млрд рублей. Лидерами по объему выданных средств стали Москва и область (136 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (37 млрд). В список регионов-лидеров также вошли Республика Татарстан, Краснодарский край (по 15,5 млрд) и Новосибирская область (11 млрд).