Работы о развитии электросетевого комплекса Сибири журналисты представят в номинации «Надёжная энергетика» конкурса «Сибирь.ПРО»

«Наша энергетика устремлена, безусловно, в будущее, а будущее – за инновациями», – считает Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В настоящее время актуальными направлениями дальнейшего развития энергетической отрасли Сибирского федерального округа являются реализация программы импортозамещения, внедрение современных технологий автоматизации, модернизация генерирующих объектов и сетевого хозяйства, использование разработок сибирских учёных. Но даже для обеспечения снижения уровня износа оборудования, не говоря уже о развитии сетей, электросетевой комплекс требует постоянных и системных инвестиций. Кроме того, Сибирь обладает большим потенциалом использования альтернативных источников энергии, что также является дополнительным направлением привлечения инвестиций в энергетическую сферу.

В XVII Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» ведётся приём заявок в номинацию «Надёжная энергетика», учреждённую генеральным партнёром проекта ПАО «Россети Сибирь».

«Мы мотивируем журналистов больше писать об энергетике, поскольку этот ресурс используется буквально везде, и в настоящий момент является максимально доступным, безопасным и экологичным. Убеждена, энергетической отрасли требуется такое же внимание, как и работе учителей и врачей, чей труд необычайно важен для людей. Поэтому мы продолжаем поддерживать конкурс «Сибирь.ПРО» как стимул развития региональной журналистики», – отметила директор по связям с общественностью ПАО «Россети Сибирь» Анастасия Гуливатенко.

Победители шестнадцатого конкурса «Сибирь.ПРО» в прошлом году посетили филиал компании «Россети Сибирь» в Кемеровской области. Корреспонденты ознакомились с работой подстанции «Имени В.И.Лапина» и центром управления сетями «Кузбассэнерго-РЭС», где в режиме реального времени смогли увидеть все происходящие процессы в сетевом комплексе региона.

На встрече с представителями «Кузбассэнерго – РЭС» авторы сибирских СМИ узнали о перспективах развития электроэнергетики и значимых проектах компании в регионе присутствия. В завершении программы от генерального партнёра «Россети Сибирь» журналистам продемонстрировали электромобиль и рассказали о принципах его работы, а также долгосрочных планах компании по расширению сети электрозарядной инфраструктуры в регионах Сибири.

Победа в номинации «Надёжная энергетика» присуждается за материал или серию материалов о развитии электросетевого комплекса Сибири и его значимости в укреплении социального и экономического потенциала территорий. Речь идет о модернизации электросетевого комплекса регионов СФО, о прозрачности тарифообразования в отрасли, о ежедневном труде энергетиков, о реализации совместных с органами власти проектов с особо ярким подчеркиванием роли надёжной энергосистемы региона в дальнейшем развитии субъекта Федерации.

Учредителем номинации высоко оценивается объективность контента, использование современных трендов коммуникации с читателем, яркость и легкость изложения ключевой идеи.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатных, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.