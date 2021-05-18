Нужен ли Новосибирску музей эротики?

В минувшие выходные во время масштабной акции «Ночь музеев» горожане смогли побывать на необычной экскурсии, площадкой для которой стал секс-шоп KAZANOVA. Посетителям рассказывали о том, как любовные отношения влияли на историю и архитектуру города, как менялись представления о любви, красоте и сексе, начиная с 20-х годов прошлого столетия и на протяжении всего 20 века. Гостям площадки были представлены уникальные экспонаты из коллекций Интегрального музея Академгородка, сети магазинов для взрослых KAZANOVA и частных коллекционеров.

Как рассказала корреспонденту Infopro54 маркетолог компании «Казанова» Надежда Александрова, такого интереса к экскурсии со стороны горожан никто из сотрудников компании не ожидал.

— Желающие посетить экспозицию выстроились в большую очередь перед секс-шопом. Люди стояли по несколько часов, чтобы зайти в зал, — говорит Надежда Александрова. — Но, с другой стороны, мы всегда знали, насколько интересно взрослым людям все, что связано с темой секса и вообще с темой взаимоотношения полов в разных исторических условиях, периодах, эпохах. Поэтому уже почти три десятка лет с любовью и большим энтузиазмом, что называется, собираем свою коллекцию сексуальных раритетов и чудачеств.

Продвигать такие проекты в России сегодня очень сложно, так как существует множество нюансов, регламентирующих их деятельность. Тем не менее маркетинговый ход — продвижение через выставку — оказался очень интересным и эффективным решением.

— Конечно, задача заработать на этом мероприятии не ставилась. Но за счет большого интереса нам удалось покрыть расходы на организацию и проведение экскурсий, — поясняет Надежда Александрова. — Для нас гораздо более ценным результатом проекта стала имиджевая реклама и редкий шанс приблизить секс-шоп к самой широкой взрослой аудитории, познакомить людей, которые никогда раньше у нас не бывали, с историей adult-индустрии и увлекательным миром современного секс-шопа. Показать, что это совсем не страшно — заходить в такие магазины. Это наглядно продемонстрировали очереди на нашу площадку в «Ночь музеев». Для привлечения посетителей мы сделали анонс выставки в социальных сетях, на своем сайте и на сайтах наших партнеров. А после того как нам удалось стать участниками официальной программы «Ночь музеев», информацию о нашем участии опубликовал один из новостных порталов города.

На сегодняшний день в России всего два музея, которые представляют экспозиции, рассказывающие о тайнах человеческой сексуальности. Находятся они в Санкт-Петербурге и Москве. Для Сибири проект компании «Казанова» — это совершенно новый формат экскурсий. Как пояснили организаторы выставки, эта площадка не будет работать постоянно, но не исключили, что повторят такую выставку.

— Как мы поняли из многочисленных обращений, не у всех желающих получилось попасть на экскурсию. И нам самим было бы очень интересно еще раз вместе с нашими гостями пережить этот уникальный опыт общения в формате экскурсии в магазине для взрослых. Появилось несколько новых идей, которые хотелось бы воплотить, — комментирует Надежда Александрова.

Музей секса — это совместная выставка компании «Казанова» с проектом «Ново-сибирск. Конструктивизм». Изначально для места провидения экскурсии был выбран «Дом с часами», являющийся визитной карточкой сибирского конструктивизма. Здание — памятник архитектуры, имеющий прямое отношение к тематике экскурсии. Несмотря на то, что в последний момент по техническим причинам пришлось поменять место проведения мероприятия, организаторы встречали всех посетителей выставки, которые приходили на Красный проспект, 11, и провожали к магазину на Ленина, 3, попутно проводя мини-экскурсию по историческому центру Новосибирска.