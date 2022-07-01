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ВТБ снижает ставку по ипотеке для многодетных семей

  • 01/07/2022, 17:13
С 1 июля клиенты, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился третий или последующий ребенок, могут оформить в ВТБ ипотеку по сниженной ставке.

Новости бизнесаПроект реализуется в рамках новой стратегии развития ВТБ «семейного капитала», направленной на адресную поддержку населения.

Новая программа для многодетных семей ВТБ действует до конца года. В рамках нее банк предоставляет дисконт к ставке государственной «семейной ипотеки». При условии комплексного страхования на весь срок кредита для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми кредит доступен по сниженной ставке. При этом хотя бы один из родителей должен получать зарплату на карту ВТБ. Льготными условиями могут воспользоваться в том числе семьи, усыновившие ребенка в сроки, установленные госпрограммой.

Финансирование по сниженной ставке предоставляется при покупке недвижимости на первичном рынке. Подать заявку на ипотеку клиенты могут в контакт-центре ВТБ по номеру 1000.

«В новых условиях банковский бизнес должен не только выступать партнером государства в социальных программах поддержки, но и развивать их на своем уровне, быть драйвером национальных интересов и ориентиром для других отраслей. ВТБ считает адресную помощь семьям с детьми своим приоритетом. С появлением ребенка финансовая нагрузка на семейный бюджет существенно вырастает, особенно если необходимо улучшение жилищных условий. Поэтому мы решили поддержать многодетных родителей и впервые на российском рынке запустить семейную ипотеку по сниженной ставке»,  — цитируют в пресс-службе банка слова заместителя президента-председателя правления ВТБ (ПАО) Анатолий Печатникова.

О запуске новой программы для многодетных семей ВТБ объявил в ходе ПМЭФ-2022. Проект реализуется в рамках новой банковской стратегии развития «семейного капитала», направленной на адресную поддержку населения. Она объединяет комплекс продуктов и сервисов, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах развития семьи, и предусматривает предоставление им всех необходимых финансовых и государственных услуг в удобном цифровом формате, а также дополнительных льгот от банка.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ипотека ВТБ


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