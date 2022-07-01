Converse и Thales Group покидают Россию, новые санкции от Австралии

Американская обувная компания Converse, известная своими кедами, уйдет с российского рынка. По словам работников, официальный русскоязычный сайт указанного бренда перестанет функционировать на следующей неделе — 4 или 5 июля. Однако на данный момент на нем отсутствует соответствующее предупреждение, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «Отдел стиль жизни».

При этом отмечается, что сотрудникам марки запретили выступать в соцсетях с заявлениями о дальнейшей судьбе марки.

Ранее сообщалось, что в столичных торговых центрах в последний раз открылись магазины спортивной одежды и обуви Nike после решения об окончательном уходе бренда из России. Отмечалось, что американская компания собирается распродать остатки товаров в течение недели. При этом один из сотрудников компании заявил, что торговые точки будут работать «до конца месяца». Однако он отметил, что точной даты закрытия нет.

Из России ушла французская компания Thales Group, которая обеспечивала защиту электронных платежей и проверку PIN-кодов на картах 20 российских банков. Об этом изданию Forbes рассказали в компании. Похожие решения поставляла в Россию и американская компания Entrust. Это осуществлялось с помощью HSM-модулей (Hardware Security Module — аппаратный модуль безопасности).

В России есть свои аналоги CryptoPro и Infotecs, переход на них уже идёт. Однако процесс требует времени — по оценкам эксперта в сфере информационной безопасности Алексея Лукацкого, на это уйдёт около полугода. Он же считает, что серьёзной проблемы в уходе Thales из России нет, поскольку имеющиеся решения будут работать во время «переходного этапа» на российские аналоги.

А вот заместитель генерального директора компании «Инфотекс» Дмитрий Гусев считает, что продукты Thales могут работать штатно до окончания гарантийного срока и срока технической поддержки. Однако есть вероятность, что они отключается при очередном обновлении ПО.

Австралия ввела санкции против трех министров российского правительства, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

Так, под рестрикции попали министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, министр транспорта Виталий Савельев, а также глава министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Кроме того, в санкционные списки включили уполномоченного по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову и еще 12 россиян, среди которых российские предприниматели.

Ранее власти Великобритании включили в санкционный список детского омбудсмена Марию Львову-Белову. Отмечается, что детский омбудсмен попала под рестрикции за «принудительное перемещение и усыновление украинских детей», в чем ее обвинил Лондон.