Будущее управляемо!

С этим вопросом мы обратились к предсказателю Игорю Вечерскому — специалисту по гаданию на скандинавских рунах. Впрочем, до главного вопроса беседы понадобятся вопросы увертюрные. Например о том, какова сама суть гадания на рунах — на древней азбуке викингов.

— Итак, как работает предсказатель-рунолог?

— Если объяснять вкратце, гадание на рунах напоминает гадание на картах Таро. С той принципиальной разницей, что руны — система более разветвленная, нежели Таро. И с большей концентрацией смыслов. Считать руны лишь древним, мертвым алфавитом викингов — формальный подход. Степень присутствия этих знаков в современном мире более весома, чем кажется на первый взгляд. Например, руны включаются в логотипы компаний. Так, логотип Mercedes-Benz — трехлучевая звезда — является символом трискель, объединенным в круг. Трискель — символ эзотерического единства трех начал: прошлого, настоящего и будущего (Урд, Верданди и Скульд у скандинавов), триединство первых богов (например, Один, Вили и Ве, создавшие мир из тела великана Имира). Иная трактовка трехлучевой звезды — тело, душа и дух либо тело, разум и сердце. Таким образом, речь идет об универсальном солнечном знаке как манифестации жизненной силы в материальном мире. А вот еще: «Лукойл» — руна «перто» в логотипе, Rheinmetall — руна «кено», Nasdaq — руна «соуло», Московская биржа — руна «дагаз».

— Почему разработчики брендов обращаются именно к рунам? Визуальный голод? Дефицит графических идей?

— Нет, их мотивации хоть и находятся в эзотерической плоскости, но достаточно утилитарны — это стремление эффективно «зарядить» бренд, сделать его мощным. Потому что руна — инструмент, реализующий определенный потенциал сил. Каждая руна — графическое олицетворение энергии. Потому их можно использовать как предсказательный инструмент, а можно и как инструмент формирования будущего — создавать с их помощью более благоприятные условия для реализации намерений. Например, для лучшего воплощения своих бизнес-замыслов. Создавая и используя рунический логотип, компания получает больший потенциал для долгосрочного успеха — такой логотип работает как его эзотерический фундамент, на котором гораздо проще построить успешный бизнес, нежели с логотипом, который просто формально красив, но с нулевой энергетикой. Во-вторых, из руны отлично получается и графическое ядро бренда. Скандинавские руны достаточно элегантны, имеют эффектные, отточенные формы, потому с такой ролью хорошо справляются. Руна может быть вплетена в другие графемы — в буквы латинского алфавита, в другие символы. А может и «солировать» — существовать в корпоративной символике сама по себе, без сопровождения. Как у компании Opel, например, руно «соуло» — в самодостаточном одиночестве. У Mitsubishi тоже руническая основа логотипа.

Причем это руническое ядро может иметь разную степень очевидности — и уже упомянутое сплетение с другими знаками, и стилизованный вид. И, напротив, вид абсолютно аутентичный, без всякой стилизации, как в пору эпической древности. В скандинавском брендбилдинге руны весьма популярны, что абсолютно естественно. Ведь эти символы — родные для скандинавских народов, они опознаются на подсознательно-интуитивном уровне. Так сказать, на уровне коллективной души этноса.

— Я видел несколько одежных скандинавских брендов, где даже мой нетренированный глаз руны легко опознал…

— Да, на северо-западе Европы руны задействованы в айдентике многих отраслей, в самых разных сферах. Ведь это еще и сугубо функциональная знаковая система — древний алфавит, графическая база календаря. Например, дни недели в германских языках изначально звались в честь дохристианских богов. Европейская культура вообще во многих аспектах глубинно языческая, просто некоторые праздники, поверья и обряды переосмыслило и достаточно успешно усвоило христианство. Язычество — не оппонент христианства, не плод историографической реконструкции. Это, можно сказать, код и кодекс сосуществования древних европейцев с природой — и с ее внешними, очевидными силами, вроде ветра, воды и солнца, и с силами внутренними, неосязаемыми.

— А кельтскую руническую систему вы используете? Помнится, в 90-х и ранних 2000-х были в большой моде кельты во всех их проявлениях…

— По сути, это три грани одного явления: скандинавская, кельтская и древнеславянская культура имеют множество точек пересечения, имеют единые контексты. Они очень близки взаимно и по знаковым системам, и по мировоззрению. Есть, конечно, этические отличия — и изначальные, и нажитые. Но первоосновы очень похожи.

— Алфавиты авраамических культур — латиница, кириллица, греческая, армянская азбука и прочие — они тоже имеют предсказательный, эзотерический функционал?

— Я не встречал такой роли у этих алфавитов, чтобы какой-то из них использовался бы в той же роли, что и руны. Руны — культурный продукт, описанный в скандинавской мифологии. Согласно легендам, руны людям дал сам верховный бог Один. Дал как магический инструмент, как средство познания мира и познания себя. Этой роли рун посвящено достаточно много в скандинавском мифологическом нарративе. Руна — более концентрированная смысловая единица, чем буква более новых европейских алфавитов. У нее есть и чисто утилитарный, фонетический смысл — быть графическим эквивалентом звука, и более тонкие, духовные сверхсмыслы. Руна — это конструктив не только языка, но и огромной мифологической системы — девяти миров — образа, который, кстати, есть у многих северных народов. Не только у скандинавов, но и у эскимосов, у якутов. И даже у нас, русских, в отдаленной рефлексии — в фольклоре, в орнаменте вышивок. Например, пресловутое тридевятое царство или тридевять земель из сказок — эта кратность девяти буквально пронизывает фольклор и на интуитивном уровне нам знакома с раннего детства. Девять миров — интернациональная мифологическая универсалия, присущая народам, которые, казалось бы, даже не соседствовали друг с другом на планете. По убеждению древних людей, в каждом из этих миров обитают существа определенных видов, благоволящие людям или, напротив, враждебные им. Тридевятое царство в сюжетах сказок не случайно так далеко — это иной мир, чьи законы и реалии далеки от обыденного людского мира. Девять миров можно воспринимать с буквальностью архаического мировосприятия, а можно как персонифицированную систему человеческих качеств. Образ девяти миров помогает понимать и психологию, и подспудные процессы в любой сфере жизни. Ибо в этой системе концентрированно описаны все процессы и закономерности: взаимодействие льда и огня, света и тьмы, порядка и хаоса. Если воспринимать это аналитически и философски, то полученная призма восприятия будет пригодна для осмысления любой сферы жизни: политики и политологии, образования, бизнеса, климатологии. И осмыслять их, управлять ими можно с помощью рун. К слову, столь же интернациональный образ — мировое древо. Конструкционная вертикаль мироздания, на которой происходит взаимодействие разных сил.

— Насколько реальность управляема с помощью рун? Звучит-то довольно соблазнительно…

— В той степени, в какой человек осмысляет эту систему. Она достаточно обусловлена. Там нет необоснованных тезисов в стиле «это нельзя просто потому, что нельзя». Все постулаты — и отрицательные, и положительные — там имеют причинно-следственную детализацию. Хорошо — если ведет к росту и процветанию человека, семьи, этноса. Плохо, недопустимо — если ведет к деструкции или к неплодотворной статичности. В авраамических религиях многие запреты никак не объясняются, тогда как мировоззрение, отраженное в рунической системе, достаточно откровенно в диалоге с человеком. Это, собственно говоря, и помогает в работе рунолога-предсказателя.

— Что для вас стало предметом профессиональной гордости?

— У меня много пророчеств с датами и ситуативными схемами, большинство из которых были опубликованы и в массовой прессе, и в моих профилях в социальных сетях. В числе сбывшихся предсказаний — глобальный финансовый кризис, падение турецкой лиры, разрушительные зимние пожары в США, газовый кризис в Европе.

— Чего ждать в ближайшем будущем?

— Многие события ближайшего будущего — это «сюжетные развертки» уже действующих явлений, предсказанных и проявившихся событий. Например, я предсказал глобальный кризис, который коснется коммуникационных отраслей — он есть, он налицо, а потом будет в фазе углубления. Предсказал, что в Европе произойдут затяжные финансовые катастрофы, обострятся проблемы со здоровьем населения — все это мы тоже видим, а развертка будет долгосрочной. Основные сложности Европы и США сейчас находятся в сфере демографии. Природные катаклизмы — пожары, наводнения и землетрясения — будут нарастать, и это вызовет снижение уровня жизни основной части населения Европы и Северной Америки. «Золотой миллиард» будет стремительно терять свою позолоту. Дисгармония будет расти и рано или поздно приведет к прямому столкновению «золотого миллиарда» с остальным миром. Текущие процессы не могут разрешиться лояльным образом. И действующие силы природы являются отражением нарастающих противоречий в обществе.

— В общем, как в сказке — чем дальше, тем страшнее?

— Не так буквально, конечно. Но ситуативная дельта на ближайшее время довольно размашистая. В том числе и для России. Например, у нынешнего военного сюжета довольно большая вариативность — от скорого финала до перерастания в более масштабный конфликт. Впрочем, руны всегда говорят именно о веере возможностей. Ибо не бывает неизбежного будущего. Кстати, свои пророчества я люблю конвертировать в цифровые картины: есть и навык художника, и даже конкурсное признание по этой части. На моих картинах натурщицы стоят в форме рун, а объекты, их окружающие, — предметные отсылки к пророчествам. Пророчество в картинной, визуальной форме — оно как-то тоньше, что ли, потому что визуальный образ тоньше вербального определения. Будущее — это в определенной степени материальное понятие, потому что его творит сам человек. Либо большое количество людей, если речь идет об этносе или стране. У будущего есть вероятностный потенциал, но вектор этого потенциала определяют или меняют сами люди. А гадательные руны — они как дорожные знаки на развилках нашего выбора.

Фото предоставил Игорь Вечерский

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