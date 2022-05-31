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ВТБ снизил ставки по автокредитам

  • 31/05/2022, 14:30
ВТБ улучшил условия по всей линейке программ автокредитования, скорректировав базовые процентные ставки на 2,7 пп. Новые ценовые параметры действуют при покупке как новых, так и машин с пробегом.

Новости бизнесаКредиты на новые автомобили доступны в размере до 7 млн рублей на срок до семи лет. При покупке машины с пробегом возможно получить до 5 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства. Минимальные ставки по залоговым автокредитам в ВТБ доступны при условии получения зарплаты на карту банка и оформлении страхования транспортного средства на весь срок кредита.

В рамках беззалогового кредитования средства предлагаются в размере до 4 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос по программе отсутствует. Воспользоваться минимальной ставкой заемщики могут при подаче онлайн-заявки, личном страховании и страховании машины на весь срок кредита, оформлении карты «Автолюбитель», а также предоставлении в залог машины после ее покупки.

Клиенты, которые получили одобрение кредитных заявок до пересмотра банком ставок, могут переоформить их на более выгодных условиях.

«За последние полтора месяца мы уже в третий раз улучшаем условия по автокредитам. В целом их стоимость упала уже на 8,7 пп, и условия стали приближаться к уровню начала года. Очередной пересмотр ценовых параметров придаст еще больший импульс для развития этого рынка, в особенности в сегменте автомобилей с пробегом. При этом мы по-прежнему контролируем уровень долговой нагрузки клиентов и стремимся не допускать их закредитованности», — прокомментировал и.о. начальника управления «Автокредитование» банка ВТБ (ПАО) Алексей Бочарников.

Он добавил, что в мае после очередного раунда корректировки ставок банк уже зафиксировал увеличение спроса на автокредиты. Клиенты оформили около 40 тысяч заявок, что в 1,5 раза превышает результат за апрель.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ВТБ Автокредиты


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