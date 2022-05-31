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В городе вспомнили про люки и бордюры

  • 31/05/2022, 15:39
Автор:
новости Новосибирска
У первых «съезжают крышки», вторые «выпали как гнилые зубы».

Уделить дополнительное внимание таким объектам дорожной инфраструктуры, как люки и бордюры данное поручение мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал в ходе оперативного совещания.

В этом году начали хорошую работу по люкам, говорит глава города. Ее надо продолжить там, где прошел ремонт, но люки через 12 года эксплуатации пришли в негодность. В частности, после Парада Победы мы зафиксировали на площади Ленина: на светофоре в одну линию люки стоят, у нескольких люков крышки съехали. Это исправили, просто в качестве примера хочу привести. Но люки остаются проблемным местом. Поэтому предлагаю обратить внимание на места, где проведены ремонты, там, где гарантийные обязательства еще действуют.

Что касается бордюров, то, по словам мэра, внимание уделяется только тем из них, которые подпадают под объекты, подлежащие ремонту в рамках программы «Безопасные и качественные автодороги». Остальные могут оказаться, что называется, «за бортом», пусть опосредованно, но становясь впоследствии одним из источников городской пыли.

У нас есть проблема, на которую не обращали внимания никогда, — состояние бордюров, заявляет Анатолий Локоть. Когда мы гоним погонные метры и километры, туда не входят перекрестки, бордюры, пешеходные дорожки, а только, что называется, выгоняем длину проезжей части. Прошу промониторить ситуацию. В содержание дороги надо включить содержание бордюров. У нас есть отлично отремонтированные дороги, удовлетворительное состояние люков и выпавший местами бордюрный камень, что приводит к сползанию грунта — с букетом проблем вплоть до пыли. Есть несколько бордюров, они выпали как зубы гнилые, их надо просто заменить.

новости Новосибирска

Травников vs Локоть: вот и пакту конец?

Напомним, что ранее бордюры в качестве одного из источников пыли в городе называл и губернатор области Андрей Травников.

Конечно, любые стройки создают неудобства, заявлял губернатор в ходе пресс-конференции в конце апреля, говоря о причинах образования пыли. Вряд ли эти стройки настолько глобальны, что повлияют на наличие пыли в Заельцовском, Калининском районе, где жители страдают от запыленности. Они видят разрушенные бордюры, сползающий с газонов грунт, огромные кучи смета и грязи в парковочных карманах, на остановках, островках безопасности, которые никто не подгребает.

По информации мэрии Новосибирска, за прошедшие сутки дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города 275,6 тонны смета и грязи. На уборку города 30 мая вышли 118 единиц техники в дневную и 97 единиц в ночную смены. За сутки дорожные службы очистили 126,1 пог. км тротуаров, 50 пешеходных переходов, парковок и парковочных карманов, островков безопасности, остановок общественного транспорта. Вымыли 13375 пог. м дорожных ограждений. Вывезли 17,6 куб. м мусора, скосили 10,4 га газона.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, как можно решить проблему с чистотой дорог и улиц Новосибирска. 

Фото pixabay — Lili-OK

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : дороги город власть благоустройство бизнес


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