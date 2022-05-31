К работам на улице Волочаевской снова пристальное внимание

Ввести особый контроль за ходом и сроками исполнения дорожных работ по улице Волочаевской мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил профильным подразделениям мэрии и администрации Дзержинского района. В настоящее время на данном объекте работы выполнены на 85%, в то время как срок их окончания, по контракту — 1 июля.

— У меня такое впечатление, что повторяется история прошлого года, — заявил мэр. — Они до конца сентября собираются заниматься этим вопросом? Прошу администрацию района занять активную позицию в отношениях с подрядчиком и взять под личный контроль этот объект.

— По одной и другой стороне сужение происходит достаточно серьезное, — комментировал ситуацию в конце прошлого года начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев. — Подрядчик решил делать сразу все канализации, но можно было делать поэтапно: сделал — закрыл, сделал — закрыл. А они раскопали полностью дорогу с одной и другой стороны.

Напомним, что в прошлом году дорожные работы на Волочаевской стали поводом для прокурорского вмешательства и судебного разбирательства с назначенным должностному лицу штрафом в несколько миллионов рублей. Проводя работы по ливневым канализациям, компания-подрядчик АО «Новосибирскавтодор» перекопала улицу с обеих сторон, фактически парализовав движение транспорта. Как результат — работы ушли в зиму, а потом и на 2022 год.

В настоящее время, как сообщил в ходе оперативного совещания вице-мэр Олег Клемешов, почему-то заминка идет со стороны компании-подрядчика.

— На прошлой неделе в четверг мы собирались, — рассказывает Клемешов. — Был гендиректор и директор по эксплуатации. Заверили, что с пятницы полноценно выходят. Но вчера разговаривал с генеральным директором: пока только по несколько люков поднимают. Полноценного выхода нет. Претензию мы написали.

Что касается других объектов городской дорожной инфраструктуры, то в ближайшее время их ждет поголовная паспортизация, результатом которой станет график ремонта на ближайшую пятилетку исходя из их текущего состояния, а не финансовых возможностей бюджета, как было ранее.

— Давайте отталкиваться не от финансового, а от технического состояния, — говорит глава города. — Прошу пятилетку расписать и такой же паспорт сделать по тротуарам. Давайте мониторить наше дорожное хозяйство по городу, чтобы у нас было свое представление его технического состояния. Тогда легче будет говорить о финансировании. В течение месяца надо сделать. У нас уже с главами районов разговор на эту тему был — какое-то представление, самое общее, у всех есть. Но подробного такого плана нет.

По информации мэрии Новосибирска, за текущую неделю в городе отремонтированы более 8 тысяч кв. м дорог. С начала сезона общая площадь ремонта составляет 72,5 тысячи кв. м. Планами текущего года предусмотрена работа на 31 объекте общей протяженностью 39,5 км. Объем финансирования — 2,3 млрд рублей. В настоящее время заключены контракты на реконструкцию и ремонт 28 объектов. Ведется ремонт проезжей части на 13 объектах, включая улицу Волочаевскую.

Ранее редакция сообщала, что подрядчик, проводивший ремонт на улице Волочаевской, оштрафован.