Рекламодателям

К работам на улице Волочаевской снова пристальное внимание

  • 31/05/2022, 14:14
Автор:
новости Новосибирска
Риски повторения эпопеи с дорожными ремонтами 2021 года очень высоки.

Ввести особый контроль за ходом и сроками исполнения дорожных работ по улице Волочаевской мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил профильным подразделениям мэрии и администрации Дзержинского района. В настоящее время на данном объекте работы выполнены на 85%, в то время как срок их окончания, по контракту — 1 июля.

— У меня такое впечатление, что повторяется история прошлого года, — заявил мэр. — Они до конца сентября собираются заниматься этим вопросом? Прошу администрацию района занять активную позицию в отношениях с подрядчиком и взять под личный контроль этот объект.

Новости Новосибирска

На Волочаевской сорваны сроки работ по БКАД

Напомним, что в прошлом году дорожные работы на Волочаевской стали поводом для прокурорского вмешательства и судебного разбирательства с назначенным должностному лицу штрафом в несколько миллионов рублей. Проводя работы по ливневым канализациям, компания-подрядчик АО «Новосибирскавтодор» перекопала улицу с обеих сторон, фактически парализовав движение транспорта. Как результат — работы ушли в зиму, а потом и на 2022 год.

— По одной и другой стороне сужение происходит достаточно серьезное, — комментировал ситуацию в конце прошлого года начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев. — Подрядчик решил делать сразу все канализации, но можно было делать поэтапно: сделал — закрыл, сделал — закрыл. А они раскопали полностью дорогу с одной и другой стороны.

В настоящее время, как сообщил в ходе оперативного совещания вице-мэр Олег Клемешов, почему-то заминка идет со стороны компании-подрядчика.

— На прошлой неделе в четверг мы собирались, — рассказывает Клемешов. — Был гендиректор и директор по эксплуатации. Заверили, что с пятницы полноценно выходят. Но вчера разговаривал с генеральным директором: пока только по несколько люков поднимают. Полноценного выхода нет. Претензию мы написали.

Что касается других объектов городской дорожной инфраструктуры, то в ближайшее время их ждет поголовная паспортизация, результатом которой станет график ремонта на ближайшую пятилетку исходя из их текущего состояния, а не финансовых возможностей бюджета, как было ранее.

— Давайте отталкиваться не от финансового, а от технического состояния, — говорит глава города. — Прошу пятилетку расписать и такой же паспорт сделать по тротуарам. Давайте мониторить наше дорожное хозяйство по городу, чтобы у нас было свое представление его технического состояния. Тогда легче будет говорить о финансировании. В течение месяца надо сделать. У нас уже с главами районов разговор на эту тему был — какое-то представление, самое общее, у всех есть. Но подробного такого плана нет.

По информации мэрии Новосибирска, за текущую неделю в городе отремонтированы более 8 тысяч кв. м дорог. С начала сезона общая площадь ремонта составляет 72,5 тысячи кв. м. Планами текущего года предусмотрена работа на 31 объекте общей протяженностью 39,5 км. Объем финансирования — 2,3 млрд рублей. В настоящее время заключены контракты на реконструкцию и ремонт 28 объектов. Ведется ремонт проезжей части на 13 объектах, включая улицу Волочаевскую.

 

Ранее редакция сообщала, что подрядчик, проводивший ремонт на улице Волочаевской, оштрафован.

Фото pixabay — EsbenS

134

Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Сибирь

Теги : ремонт дороги город власть бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

У мэрии новые разборки с крупным рекламным оператором

На сей раз из-за форм конструкций, размещенных на территории Новосибирска.
Читать статью >>
Русфонд

Ребенку с сахарным диабетом 1-го типа требуются датчики к системе непрерывного мониторинга глюкозы

Не хватает — 156 312 рублей.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Дилемма рынка наружной рекламы: не потерять доходы бюджета и «прекратить визуальное насилие»

В Новосибирске расширяют круг экспертов для регулирования ситуации на рекламном рынке.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Ломбарды стали тщательней проверять клиентов и чаще им отказывать

Кроме того, на рынке все более устойчивым становится тренд на цифровизацию и онлайн-займы.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Где людей могут заменить аватары из метавселенной?

Все материалы
Лента новостей

Не принимайте скоропалительных решений во время турбулентности

31/05/2022, 14:13

У мэрии новые разборки с крупным рекламным оператором

31/05/2022, 12:53

Ребенку с сахарным диабетом 1-го типа требуются датчики к системе непрерывного мониторинга глюкозы

31/05/2022, 12:46

Дилемма рынка наружной рекламы: не потерять доходы бюджета и «прекратить визуальное насилие»

30/05/2022, 20:05
Популярное

Молоко за вредность

31/05/2022, 12:12

Более 30 мошеннических каналов, торгующих поддельными ответами ЕГЭ и ОГЭ, нашли в Telegram накануне экзаменов

31/05/2022, 11:29

Производители кисломолочной продукции обеспокоены возможным дефицитом закваски на фоне санкций

30/05/2022, 17:56

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ снизил ставки по автокредитам

31/05/2022, 14:30

Новосибирский центр компетенций успешно прошел сертификацию в рамках нацпроекта «Производительность труда»

31/05/2022, 11:26

Проверка на дорогах: пункты весогабаритного контроля «Ростелекома» в Новосибирске прошли контроль

31/05/2022, 11:19
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска