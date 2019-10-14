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ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом

  • 14/10/2019, 16:34
ВТБ изменил условия кредитования автомобилей с пробегом по программе «ЭкстраЛайт». В рамках предложения минимальная ставка снизилась в среднем на 1,5 п.п. и теперь составляет от 2,5%.

Банк ВТБОбновленные условия позволяют клиенту приобрести подержанный автомобиль в кредит в автосалонах от 2,5% годовых. Минимальные ценовые параметры доступны для всех заемщиков в случае добровольного оформлении страхования жизни (с дисконтом 4 п.п.), страхования предмета залога по программе «Вместо КАСКО» (5 п.п.) и при наличии карты «Автолюбитель» (2,5 п.п.). Для клиентов с ежемесячными зачислениями на счет и тех, у кого есть действующий кредит в банке, применяется дополнительный дисконт в размере 1 п.п.

— Спрос на автомобили с пробегом с каждым годом растет. В рамках нашей стратегии, мы учитываем потребности клиентов и стараемся предоставить им максимально привлекательные ставки. Именно поэтому мы снизили ценовые параметры по продукту, тем самым сделав его еще доступнее – от 2,5% годовых. ВТБ предлагает индивидуальный подход к каждому заемщику. Так, с помощью программы-конструктора клиенты смогут выбрать подходящие услуги с различными дисконтами, влияющими на процентную ставку: полис личного страхования, программу страхования залога «Вместо КАСКО», карту «Автолюбитель». Для тех, у кого уже есть кредит в ВТБ, и клиентов с ежемесячными зачислениями на счет мы также предлагаем дополнительный дисконт, —комментирует Владимир Высоцкий, вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ (ПАО).

В рамках стандартных программ кредит доступен на срок от года до пяти лет, возможная сумма – от 100 тыс. до 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства. Максимальный возраст поддержанного автомобиля на момент погашения кредита: 15 лет для иностранных, 10 лет – для отечественных автомобилей. Для оформления кредита заемщику потребуется предоставить паспорт и второй документ на выбор.

ВТБ – один из лидеров на рынке автокредитования России. По итогам восьми месяцев банк провел 70,3 тысяч сделок на общую сумму 53,3 млрд рублей. Объем портфеля на 1 сентября составил 115,5 млрд рублей.

Фото: пресс-служба банка

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