В долгостроях Новосибирска «зависли» интересы 8 тысяч человек

На начало октября в региональном плане-графике Новосибирской области по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр обманутых дольщиков, числятся 66 проблемных жилых домов с общим количеством граждан, заключивших договора долевого участия — 7827 человек, говорится в ответе минстроя области, полученном на запрос редакции InfoPro54.

— В рамках господдержки (постановление администрации области от 09.03.2010 № 80-па) с 2010 года в реестр на получение субсидии включены 1189 человек, сумма полученных ими субсидий составила более 231 млн рублей, в том числе в 2019 году включены 11 человек, сумма субсидий — свыше 2,1 млн рублей, — уточняется в ответе за подписью Колмакова. — На оплату договоров технологического подключения проблемных объектов к инженерно-технологическим сетям, на благоустройство придомовых территорий и установку лифтового оборудования (постановление правительства Новосибирской области от 20.02.2015 № 68-п) перечислены почти 359 млн субсидий. Из облбюджета в 2019-2021 годах на эти цели планируется направить еще около 103 млн.

Представители минстроя неоднократно сообщали, что в ведомстве разработаны планы-графики («дорожные карты») по завершению строительства проблемных объектов, а также действуют несколько мер господдержки, предоставляемых в рамках реализации «дорожных карт». В ответе ведомства замминистра Алексей Колмаков комментирует результаты реализации этих мер.

улица Авиастроителей, дом 27 (введен в эксплуатацию);

улица Тульская, дом 80 и дом 82;

улица Бориса Богаткова, дом 165/4 (права граждан восстановлены);

улица Учительская, дом 9;

микрорайон Закаменский (жилые дома № 11, 12, 13, 16 по генплану);

улица Связистов, дом 13/2;

улица Бориса Богаткова, 201/3 стр.

улица Связистов, 13/1 стр.;

улица Галущака, 15 стр.;

улица Зыряновская, 27 стр.

Кроме того, в минстрое напомнили, что сегодня в регионе реализуются уже 14 масштабных инвестпроектов, в рамках которых застройщикам были предоставлены земельные участки (№583-ОЗ от 01.06.2015), а компании обязались решить вопрос с дольщиками. Речь идет о домах, расположенных по следующим адресам:

В списке мер господдержки также значится предоставление жилых помещений гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков (постановление мэрии Новосибирска от 02.02.2018 № 709).

— На заседаниях комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о реализации МИП отобраны 264 человека для предоставления им жилых помещений, — уточняет Колмаков. — В 2019 году восстановлены права 622 граждан 4 проблемных объектов (ул. Радужная, 17/5 в селе Верх-Тула Новосибирского района, ул. Беловежская, 16, ул. Сухарная, 1, Залесского, 6 в Новосибирске).

Всего, по данным минстроя, в период с 2010 по 2019 годы с применением перечисленных замминистра мер поддержки введены в эксплуатацию около 100 проблемных объектов.

По словам Алексея Колмакова, в соответствии с изменениями законодательства о долевом строительстве, вступившими в силу с 1 июля 2019 года, в ведомстве ведется единый реестр проблемных домов. Под проблемными понимаются многоквартирные дома и (или) иные объекты недвижимости, в отношении которых застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения строительства и обязанности по передаче объекта участнику долевого строительства, либо если застройщик домов признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Какое количество недостроев может пополнить этот список — в ведомстве не сообщают.

— Реестр потенциальных проблемных объектов не может быть сформирован, поскольку большинство застройщиков предусмотрело в ДДУ возможность изменения сроков строительства объектов по согласованию с дольщиками, — пояснил Колмаков. — Конкретный перечень проблемных объектов и алгоритм завершения их строительства будет определен в соответствии с требованиями постановления правительства РФ (№1192 от 12.09.2019) после подписания соглашения с ППН «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».

Напомним, независимый эксперт рынка недвижимости Сергей Николаев ранее неоднократно подчеркивал, что список долгостроев в Новосибирске может существенно вырасти. Он не исключал, что число проблемных домов от официально заявленных увеличится в 2,5 раза, а от реально существующих — на 50-60%.

На минувшей неделе министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сообщил, что область принимает участие в пилотном проекте по созданию регионального фонда защиты прав дольщиков и подала заявку на получение федерального софинансирования для решения проблемы с 18 недостроями. В общей сложности на эти цели планируется направить около 1 млрд рублей (800 млн из федерального, 200 млн из регионального бюджетов). После того как механизм будет отработан, его планируется тиражировать на другие объекты.

Фото редакции