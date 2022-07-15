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ВТБ снизил ставки по залоговым автокредитам

  • 15/07/2022, 14:34
ВТБ улучшил условия залогового автокредитования. Базовые процентные ставки на приобретение машин с пробегом снизились на 0,8 пп, новых - на 0,3 пп.

Минимальные ставки по залоговым автокредитам в ВТБ доступны при условии получения зарплаты на карту банка и оформлении страхования транспортного средства на весь срокНовости бизнеса кредита. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости транспортного средства.

«Вслед за снижением Банком России ключевой ставки ВТБ уже несколько раз корректировал параметры автокредитов, и сейчас они приблизились к уровню начала года. На фоне существенного улучшения условий спрос на кредитные средства со стороны автолюбителей постепенно восстанавливается. В июне наши продажи превысили 6,2 млрд рублей, что примерно сопоставимо с результатом за аналогичный период прошлого года. Очередная корректировка ставок позволит части наших клиентов приобрести первую машину с еще бОльшей выгодой, другим — реализовать отложенные во время действия экстремально высоких тарифов планы по смене автомобиля. Рассчитываем, что в третьем квартале спрос в сегменте автокредитования продолжит расти, и одним из факторов станет запуск госпрограммы», — прокомментировал и. о. начальника управления «Автокредитование» ВТБ (ПАО) Алексей Бочарников.

Клиенты ВТБ также могут воспользоваться беззалоговой программой автокредитования.  Минимальная ставка предлагается при подаче онлайн-заявки, личном страховании и страховании машины на весь срок кредита, оформлении карты «Автолюбитель». Ценовые параметры действуют при покупке как новых, так и машин с пробегом, в том числе у физического лица. Средства возможно получить в размере до 4 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос по программе отсутствует.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : низкие ставки по кредитам ВТБ автокредитование


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