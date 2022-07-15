Загрузка туристской инфраструктуры на Алтае близка к предельной

— Ввиду ограничений авиасообщения, а также действия программы кешбэк внутренний туризм для регионов страны стал отраслью, обеспечившей дополнительный импульс экономического развития. Обороты столичных гостиниц и турагентств за пять месяцев 2022 г. на треть превысили показатель аналогичного периода прошлого года, — говорится в июльском докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Аналитики Банка Росси отмечают, что популярным трендом этого года стали речные круизы и прогулки, особенно востребованные в Москве и регионах Поволжья.

В Южном макрорегионе произошла частичная переориентация спроса с черноморских курортов (из-за ограничений на полеты в аэропорты Республики Крым и Краснодарского края) на отдых в Северном Кавказе. Так, на горнолыжном курорте «Архыз» Карачаево-Черкесской Республики в июне турпоток вырос на 25% в годовом выражении, в Приэльбрусье — на 74%.

В Краснодарском крае в июне количество туристов снизилось на 5% к аналогичному периоду прошлого года. При этом туроператоры Юга отмечали рост числа туристов, самостоятельно планирующих отдых.

Турпоток в Республику Алтай, по оценке Ассоциации туроператоров, в текущем году уже вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценке представителей туроператоров, ожидается двукратный рост до 4 млн человек. Загруженность туристской инфраструктуры близка к предельной, говорится в июльском докладе ГУ ЦБ.

По информации Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, в 2021 году в регион приехали 2,18 млн туристов, в 2020 году — 2,02 млн.

Ранее редакция сообщила, что отель отель «Новосибирск Марриотт» поменял имя.