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Особенности и преимущества домов из газобетона

  • 15/07/2022, 14:11
Дома из газобетона
Что представляют собой дома из газобетона, их ключевые достоинства. Подборка лучших проектов.

Многие люди, мечтающие о собственном доме, делают выбор в пользу газобетона. Речь идет о современном строительном материале, обладающем многочисленными достоинствами. Его применяют для возведения стен и перегородок.

Что собой представляет газобетон

Специализированная компания строит каркасные дома в Тюмени, а также жилые здания из газобетонных блоков. Газобетон является разновидностью бетона, обладает пористой структурой. Этот камень создан искусственным путем, его причисляют к экологически чистым материалам. В его составе присутствует песок, а также цемент с известью.

Каменные дома имеют различные планировки, отличаются размерами.

Ключевые преимущества построек из газобетона

Газобетонные постройки обладают внушительным списком достоинств, сделавших их популярными. Их основные преимущества заключаются в:

  • быстроте возведения;
  • экологичности;
  • хорошей шумоизоляции;
  • отличных теплоизоляционных качествах;
  • доступной стоимости.

Такие дома прочные, при относительно маленьком весе. Разработкой проектов жилых зданий из газобетона занимаются профессионалы. В ходе их возведения применяются современные технологии, обеспечивающие максимальную долговечность.

Дома из газобетонных блоков отличаются огнеупорностью, морозостойкостью и экономичностью. Им присуща отличная звукоизоляция. Применение газобетонных блоков дает возможность экономить на дополнительной теплоизоляции, снижает расходы на обогрев.

Стены из газобетона практически не пропускают холод, по этому параметру они превосходят камень и кирпич. В них отсутствуют «мостики холода».

Ячеистая структура упрощает применение газоблоков. Для строительства таких домов нет необходимости задействовать сложную технику. Ячеистый бетон с легкостью распиливается пилой. Отверстия под розетки легко создавать при помощи электрической дрели. В газобетон легко забиваются гвозди. Штробы можно делать не только дрелью, но и вручную.

Простота обработки материала позволяет возводить конструкции арочного типа. Форма у блоков ровная, а вес небольшой. Стены из газобетона собираются по типу конструктора. Строители готовят клеевой раствор, а сами блоки завозят на поддонах. Это предотвращает появление на них сколов с дефектами. Они не подвержены деформациям в процессе транспортировки. А еще блоки не усаживаются, поэтому строительные работы реально закончить за 3 месяца.

Газобетон изготавливают в специальных автоклавах. Высокое давление в сочетании с температурой обеспечивает прочность блоков, укрепляет их структуру. Газобетонные здания прочнее и долговечнее деревянных.

Еще одно преимущество домов из газобетона связано с тем, что в них не проникают посторонние звуки с улицы. Это делает проживание более комфортным, особенно, если здание располагается рядом с автомагистралью.

Газобетонные блоки отличаются экологической чистотой. Стены из этого материала обладают способностью «дышать». Внутри помещений царит благоприятный микроклимат.

Материал не боится отрицательных температур, его выбирают за экономичность. Малый вес блоков обеспечивает существенную экономию на стоимости строительства. Для выполнения таких работ нет нужды привлекать дорогостоящую технику. Нагрузка на основание получается небольшой, что позволяет обходиться без его дополнительного укрепления.

Маты для теплоизоляции наружных стен применять необязательно, что является еще одной статьей для экономии.

Подборка лучших проектов домов

Проекты домов из газобетона под ключ отличаются разнообразием. Среди них есть просторные строения с несколькими спальнями и компактные домики, покоряющие уютом.

Оскар 242

Один из самых популярных проектов «Оскар 242». Площадь такого дома составляет 242 кв.м. Это идеальное жилье для семейных людей, в нем насчитывается целых 4 спальни.

«Хелен с гаражом 128»

Если нужен компактный дом с гаражом, закажите проект «Хелен с гаражом 128». По площади он небольшой, предусматривает наличие 2 спален. Срок его строительства – 3 месяца.

«Ника 138»

Если в доме часто бывают гости, стоит выбрать проект «Ника 138». Его отличительная особенность – целых 5 спален. Жить в таком доме одно удовольствие, его возведение занимает около 3 месяцев.

«Аллин 116»

Еще один интересный проект, который можно заказать по разумной цене. Площадь дома составляет 115 кв.м., он предусматривает наличие 3 спален, обладает привлекательным архитектурным обликом.

«Флай 249»

Если семья большая и любит принимать гостей, рекомендуем выбрать проект «Флай 249». Это просторный дом с удобной планировкой, в нем насчитывается 6 уютных спален.

Дом из газобетона под ключ можно по выгодной цене заказать на сайте компании, занимающейся возведением таких сооружений.

Фото с сайта «Дома под ключ»

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