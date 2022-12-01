ВТБ сократил время принятия решения по ипотеке до 3 минут

Существенно сократить время на принятие решения по ипотеке стало возможным благодаря обновлению IT-систем банка. Теперь клиентам не требуется заполнять большинство полей анкеты вручную – данные автоматически подгружаются с портала «Госуслуги». Кроме того, все ипотечные заемщики могут оформить заявку только по паспорту: их доход и занятость банк проверит самостоятельно.

«ВТБ поэтапно упрощает условия жилищного кредитования для населения, превращая ипотеку в быстрый и понятный финансовый инструмент. Большинство клиентов уже могут решить значительную часть вопросов дистанционно: подать заявку на кредит и сразу получить решение по ней, оформить выписки и справки и даже провести сделку. Новый процесс подачи заявки на сайте – еще один шаг к упрощению ипотеки. Теперь, чтобы заполнить анкету и получить финальное решение по кредиту, будущим заемщикам потребуется в разы меньше времени – буквально несколько минут. Нововведение особенно актуально сейчас, когда многие клиенты стремятся закрыть сделки до конца года», – прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

На текущем этапе новый функционал доступен при приобретении недвижимости по стандартным ипотечным продуктам ВТБ, а также в рамках «Ипотеки с господдержкой-2020» и «семейной ипотеки». Чтобы им воспользоваться, клиенту достаточно выбрать на сайте банка подходящую программу и параметры кредита. После авторизации через портал «Госуслуги» заемщик получит предварительное решение и далее может заполнить анкету. Затем останется выбрать объект и получить кредит в любом удобном формате – в офисе банка или полностью дистанционно.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. За десять месяцев 2022 года банк оформил около 166 тысяч жилищных кредитов на 755 млрд рублей.

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