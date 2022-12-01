Суд оставил Александра Мысика под стражей

1 декабря апелляционной инстанцией Новосибирского областного суда оставлено без изменения постановление Дзержинского районного суда Новосибирска от 18 ноября в отношении руководителя МП «Метро Мир» Александра Мысика. Апелляционные жалобы адвокатов не удовлетворены. Ранее суд избрал Мысику меру пресечения в виде заключения под стражу.

— По решению руководства предприятия при строительстве автодорог, в нарушение требований законодательства были использованы строительные материалы, не соответствующие проектной документации, снижающие качество и безопасность этих дорог и удешевляющих их фактическую стоимость, — сообщали в областной прокуратуре. — Прокурорской проверкой установлен ущерб бюджету в сумме не менее 359 млн. рублей.

Напомним, в конце ноября прокуратура области сообщила, что в ходе проверки соблюдения законодательства при строительстве автодорог в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выяснилось: при строительстве подъезда к новой ледовой арене муниципальным предприятием «Метро МИР» использовались некачественные строительные материалы.

В отношении руководства предприятия было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».

Ранее редакция приводила слова мэра Новосибирска, что дорога, построенная «Метро Мир» будет использоваться.