Рост инвестиций в основной капитал в третьем квартале 2022 года превысил все ожидания

Октябрьский обзор Минэкономразвития РФ «О текущей ситуации в российской экономике» показал неожиданный рост инвестиций в основной капитал в третьем квартале текущего года. Он составил 3,1%, передает ГЛАС.ru, ссылаясь на Росстат.

Такого результата удалось добиться благодаря поддержке бюджетных источников.

Так, в третьем квартале объем инвестиций составил почти 6,7 триллиона рублей, а за девять месяцев — 16,4 триллиона рублей.

Максимальный рост инвестиций произошёл благодаря вложениям в нежилые и жилые здания и сооружения. Во втором квартале отмечался интенсивный рост в сфере интеллектуальной собственности, однако сейчас имеется некоторое сокращение вложений. Кроме того, по данным «ФИНАМ», вклад в увеличение общего объёма инвестиций привнесли добывающие отрасли, деятельность в области транспортировки и хранения, финансовая, страховая и научная деятельности.

Ранее редакция сообщала, что Минэкономразвития РФ представило новый пакет мер по поддержке инвестиционной активности.

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