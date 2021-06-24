ГК «Расцветай» и Росреестр запустили проект по регистрации договора долевого участия за 100 минут

ГК «Расцветай» вместе с новосибирским Росреестром реализовали пилотный проект по регистрации сделок за 100 минут.

В рамках этого проекта можно зарегистрировать договоры долевого участия. Чаще всего заявители оформляют права на квартиры в новостройках. Теперь, приобретая квартиру у новосибирского застройщика, покупатель существенно экономит время.

Для новосибирского Росреестра это не первый проект по регистрации недвижимости в короткие сроки. В регионе электронная регистрация за 100 минут уже осуществляется во взаимодействии Росреестра с кредитной организацией — ПАО «Сбербанк».

— Росреестр, как передовое ведомство, большое внимание уделяет развитию электронных сервисов, делая их более доступными. Это позволяет вовлечь в процесс электронной регистрации все больше участников имущественных отношений, — считает заместитель руководителя Управления Росрестра по Новосибирской области Наталья Ивчатова. — Все эти меры направлены на цифровизацию услуг, а для строительных компаний это удобный способ предложить свои клиентам максимально комфортную услугу по продаже недвижимости. Нам очень важно не только оказать услугу, но и сделать ее более доступной и максимально быстрой.

Кроме того, документы на государственную регистрацию договора долевого участия можно сдать прямо в центральном офисе застройщика (улица Фрунзе, 228). Для регистрации договора участия в долевом строительстве в рамках данного проекта пакет документов должен быть подан в Росреестр посредством электронных сервисов. Решение о государственной регистрации в этом случае будет принято в течение 100 минут.

За подробной информацией обращаться по телефону: +7 (383) 255-88-22.

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя», ООО «Расцветай на Маркса», ООО «СЗ «Расцветай на Обской», ООО «СЗ «Расцветай на Ядринцевской», ООО «СЗ «Дом на Шамшиных», ООО «СЗ «Расцветай на Красном». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.